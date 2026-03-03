Wildecker Herzbube Wolfgang singt nach Trennung mit TV-Koch

Nach 36 Jahren endet die Ära der Wildecker Herzbuben: Wolfgang Schwalm (71) und Wilfried Gliem haben sich offiziell getrennt. Der Grund für das Aus ist die Gesundheit von Wilfried Gliem, der die Strapazen des Showgeschäfts nicht mehr bewältigen kann. Beim HeidiFest im August 2025 standen die beiden ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne. Doch Wolfgang denkt nicht daran, seine Karriere zu beenden. Als "Der Herzbube Wolfgang" will er weitermachen und die Kult-Hits des Duos am Leben erhalten. Und dabei bekommt der Schlagersänger oe24.at zufolge Unterstützung von einem prominenten Neuzugang: Fernsehkoch Mirko Reeh (49), der künftig bei ausgewählten TV-Auftritten und Shows an seiner Seite stehen wird.

Mirko, bekannt aus Formaten wie "Achtung Kontrolle!", freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich hatte Wolfgang immer angeboten, einzuspringen, wenn er mal Bedarf hat. Dann hat mich Wolfgang tatsächlich angesprochen. Die Idee gab es also schon länger. Ich freue mich riesig, ich liebe die Bühne und singen kann ich auch", erzählt der 49-Jährige. Besonders brisant: Der Gastronom ist der Großneffe von Wilfried und hält die Fortsetzung der Herzbuben damit quasi in der Familie. Mit seinem Onkel habe er allerdings noch nicht über die Zusammenarbeit gesprochen, wie Mirko zugibt. Den legendären Namen "Wildecker Herzbuben" wird das neue Gespann jedoch nicht verwenden, denn die Rechte daran liegen bei Wilfried.

Dass die beiden Sänger nach Jahrzehnten gemeinsamer Bühnenauftritte keine engen Freunde waren, war schon länger bekannt. Bereits zu Beginn ihrer Karriere, die 1989 mit dem Hit "Herzilein" startete, soll das Verhältnis zwischen Wolfgang und Wilfried eher geschäftlicher Natur gewesen sein. Seit 2022 kämpfte Wilfried Gliem zudem mit gesundheitlichen Problemen, die nun zum endgültigen Rückzug aus dem Showgeschäft führten. Hits wie "Herzilein" oder "Hallo, Frau Nachbarin" sollen aber auch in Zukunft nicht verstummen, wenn Wolfgang und Mirko gemeinsam auf der Bühne stehen. Eine ungewöhnliche Kombination aus Koch-Power und Schlager-Tradition, die das Herz der Herzbuben in einem neuen Rhythmus weiterschlagen lässt.

IMAGO / POP-EYE Die Wildecker Herzbuben im September 2018

Mirko Reeh, Fernsehkoch

Getty Images Wolfgang Schwalm von den Wildecker Herzbuben im Juni 2013

Schlager trifft Kochlöffel: Wie gefällt euch die neue Kombi Wolfgang & TV-Koch Mirko? Lecker! Frischer Wind für die Herzbuben-Hits. Zu gewagt – ohne Wilfried fehlt das Original-Feeling. Ergebnis anzeigen