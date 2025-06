Josefine Preuß kritisiert Kultserie "Türkisch für Anfänger"

Josefine Preuß (39), die durch ihre Rolle als Lena in der ARD-Serie Türkisch für Anfänger bekannt wurde, hat sich kritisch über die inzwischen fast 20 Jahre alte Serie geäußert. In einem Gespräch mit Bild bemerkte die Schauspielerin, dass der damalige Umgang mit heiklen Themen aus heutiger Sicht problematisch sei. "Das würde heute kein Regisseur mehr durchgehen lassen. Das dürfte man gar nicht mehr so drehen", erklärte sie in Bezug auf den oft überzeichneten Humor und die Verwendung von Stereotypen. Die Serie lief zwischen 2006 und 2008 und beleuchtete die Herausforderungen einer Patchworkfamilie mit deutschen und türkischen Wurzeln.

Die Serie, die seinerzeit für ihren mutigen und gleichzeitig unterhaltsamen Umgang mit kulturellen Gegensätzen gelobt wurde, ist mittlerweile Ziel von Kritik geworden. Viele werfen ihr vor, mit ihrem Humor rassistische Stereotypen ungewollt zu bestärken. Josefine stimmte einem Teil dieser Vorwürfe zu und führte die Dialoge an, in denen sich die Figuren gegenseitig mit Spitznamen wie "Nazi" oder "Schleiereule" betitelten. Trotzdem betonte sie, dass die Serie für Sichtbarkeit gesorgt habe. Schauspielkollegin Pegah Ferydoni (41), die in der Serie Lenas Stiefschwester Yagmur spielte, betonte ebenfalls, wie bedeutend die Serie gewesen sei und dass ihre politisch unkorrekte Art den Mut der Serienmacher repräsentiere.

Mit drei Staffeln und einer Spielfilmversion endete "Türkisch für Anfänger" im Jahr 2012. Erst Anfang des Jahres gab es Spekulationen um eine vierte Staffel. Ob die Geschichte um Lena und Cem, gespielt von Elyas M'Barek (43), aber tatsächlich weitergeht, ist fraglich. Beide wurden jedoch durch ihre Rollen beim Publikum beliebt. Josefine spielte seither in zahlreichen Serien und Filmen wie "Die Hebamme" mit. Ebenso feierte Elyas große Erfolge, hauptsächlich in deutschen Produktionen wie Fack ju Göhte, aber auch in internationalen Filmen wie "Night and Day".

PANCKOW,MICHAEL Cast von links: A. Stieblich, P. Ferydoni, E. M'Barek, K. Kaali, J. Preuss, A. Taci, A. Maral

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

