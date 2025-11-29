"Ein wilder Ritt": Vanessa Hudgens begrüßt ihr zweites Baby

Große Freude bei Vanessa Hudgens (36) und Cole Tucker (29): Die Schauspielerin hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die frohe Nachricht teilte Vanessa am Samstag auf Instagram mit einem Bild, das sie im Krankenhausbett zeigt, während sie die Hand ihres Ehemannes hält. "Nun ... ich habe es geschafft. Noch ein Baby bekommen! Was für ein wilder Ritt die Geburt ist. Ein großes Lob an alle Mütter. Es ist wirklich unglaublich, was unsere Körper leisten können", schrieb sie in ihrem Beitrag. Gerüchte über die Geburt machten bereits die Runde, nachdem Fans in einem anderen Foto einen fehlenden Babybauch bemerkt hatten.

Bereits im Juli hatte Vanessa ihre Schwangerschaft mit einem schwungvollen "Runde zwei!" auf Instagram öffentlich gemacht. Der Nachwuchs kam nur wenig über ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes im Juli 2024. Die Beziehung von Vanessa und Cole begann im November 2020, bevor sie im Februar 2023 ihre Verlobung bekannt gaben und wenige Monate später, im Dezember 2023, in Tulum, Mexiko, heirateten. Das Paar wirkt überglücklich über ihr familiäres Glück und feierte das erneut wachsende Familienglück mit viel Begeisterung online.

Vanessa, bekannt aus High School Musical, hat sich in den letzten Jahren vom Disney-Star zur stolzen Vollblut-Mama entwickelt. Neben ihrem beruflichen Erfolg betont sie immer wieder die Bedeutung ihrer Familie und spricht offen über die Herausforderungen und Freuden des Elternseins. Cole, der als Sportler eine ebenso öffentliche Karriere verfolgt, teilt diese Einstellung. Fans lieben das Paar nicht nur wegen ihrer öffentlichen Auftritte, sondern auch wegen ihrer authentischen Einblicke in ihr gemeinsames Leben abseits des Rampenlichts.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens ist zum zweiten Mal Mama geworden

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin