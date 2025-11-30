Nach Tour: Liam Gallagher schwört dem Alkohol endgültig ab

Liam Gallagher (53) hat nach dem letzten Konzert der Oasis-Welttournee in São Paulo verkündet, künftig komplett auf Alkohol verzichten zu wollen. Der Musiker feierte nach der Show zunächst mit ein paar Bieren, erklärte wenig später aber auf der Plattform X, er sei "zurück auf dem rechten Pfad und frei von Versuchung". Gemeinsam mit seinem Bruder Noel Gallagher (58) hatte der Sänger zuvor auch auf Zigaretten verzichtet, um seine Stimme während der Tour zu schonen. Die weltweit 41 ausverkauften Konzerte der berühmten Band markierten ihr erstes gemeinsames Bühnen-Comeback seit der Trennung vor 16 Jahren.

Die Rückkehr von Oasis, die allein mit Ticketverkäufen mehr als 57 Millionen Euro pro Bruder eingespielt haben soll, war ein Ereignis der Superlative. Bereits vor Beginn der Tournee rechnete man mit Einnahmen bis zu 455 Millionen Euro. Neben den Live-Auftritten können sich die Gallagher-Brüder auch über kontinuierliche Einkünfte aus ihrer Musik freuen. Dokumente zeigen laut Daily Mail, dass ihre Plattenfirma Big Brother Recordings im vergangenen Jahr allein rund 4,1 Millionen Euro eingebracht hat. Liam hatte in den Monaten vor der Tour zudem durch seine Firma Will Power Touring weitere Einnahmen in Millionenhöhe verzeichnet.

Abseits der großen Zahlen ist die Rückkehr der Gallaghers vor allem auch eine persönliche Geschichte. Sechzehn Jahre nach dem berüchtigten Backstage-Eklat in Paris standen Liam und Noel wieder Seite an Seite – ein Moment, der bei vielen langjährigen Anhängern Erinnerungen geweckt hat. Auch Liams Offenheit auf X zeigt, wie direkt der Musiker mit seinem Publikum kommuniziert: mal rau, mal witzig, oft sehr klar. Der wiederholte Verweis auf Manchester City gehört bei dem Sänger ebenso dazu wie seine kantige Art. Dass Fans ihn für den Verzicht auf Alkohol feiern, unterstreicht die besondere Bindung zwischen dem Rockstar und seinem Publikum, das jede Wendung aufmerksam begleitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Gallagher, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Liam und Noel Gallagher beim Oasis-Reunion-Konzert 2025