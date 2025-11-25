"Beste Freundin": Sir Richard Branson trauert um seine Frau

Der britische Unternehmer Richard Branson (75) hat einen schweren Verlust zu verkraften: Seine Frau Joan ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Auf Instagram veröffentlichte der Gründer der Virgin Group ein emotionales Statement, in dem er seine Trauer zum Ausdruck bringt. "Mit gebrochenem Herzen muss ich mitteilen, dass Joan, meine Frau und Partnerin seit 50 Jahren, verstorben ist", schrieb er zu einem Porträtfoto seiner Frau in einem roten Kleid. Richard bezeichnete sie als die "wunderbarste Mutter sowie Großmutter" und erklärte: "Sie war meine beste Freundin, mein Fels in der Brandung, mein Leitstern, meine Welt. Ich werde dich für immer lieben, Joan."

Die Anteilnahme nach dem Tod von Joan war groß. Unter Richard Bransons Beitrag meldeten sich zahlreiche Menschen, um ihr Beileid auszudrücken. Eine der ersten, die sich äußerten, war Chloe Lattanzi (39), die Tochter der verstorbenen Schauspielerin Olivia Newton-John (†73). Sie schrieb: "Ein solcher Verlust ist unermesslich. Aber ich zweifle keinen Moment daran, dass sie zu einer neuen Art übergegangen ist, das Universum zu erleben." Sie beschrieb Richard und Joan als Menschen, die "Licht und Lachen" verbreiteten, wo auch immer sie hingingen, und fügte hinzu: "Ihr Geist wird dafür sorgen." Viele weitere Freunde und Fans sandten dem Unternehmer liebevolle Nachrichten.

Joan und Richard Branson lernten sich 1976 kennen – für den Unternehmer war es Liebe auf den ersten Blick. Sie heirateten 1989 auf Necker Island, der Privatinsel von Richard in der Karibik. Die beiden teilten dabei nicht nur ein halbes Jahrhundert ihres Lebens, sondern auch drei Kinder, Holly, Sam und Clare, sowie zahlreiche Enkelkinder. Trotz seines Geschäftserfolgs betonte Richard in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie sei. Joan spielte dabei stets eine zentrale Rolle als Partnerin an seiner Seite.

Instagram / richardbranson Sir Richard Branson und seine Frau Joan

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Unternehmer Richard Branson 2019 in Köln

Instagram / richardbranson Joan Templeman, Frau von Sir Richard Branson