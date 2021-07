Richard Branson (70) sorgt auf dem Weg ins All für einen Gänsehautmoment! Am Sonntag wagte sich der britische Unternehmer auf eine abenteuerliche Reise: Mit einer Rakete seines eigenen Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic startete der Milliardär als erster Tourist in den Weltraum – und landete anschließend sicher wieder auf der Erde. Während dieser bahnbrechenden Premiere rührte der 70-Jährige seine Fans auch zu Tränen: Richard gedachte im Raumschiff seiner verstorbenen Mutter.

Kurz vor dem Start der Rakete richtete sich der dreifache Vater in einem Livestream auf seiner Unternehmenswebseite an seine Bewunderer. In der Ansprache richtete er auch einige liebevolle Worte an seine Mama Eve, die im Frühjahr verstorben war: "Du hast mir gezeigt, wie man ein Unternehmen aufbaut, wie man mit Menschen umgeht, wie man kreativ ist, wie man Arbeit und Freizeit in Einklang bringt – wie man lebt!" Richard schilderte weiter, seine Mutter sei immer die Inspiration für sein Raumfahrtunternehmen gewesen: "Du hast mir gesagt, ich solle meinen wildesten Fantasien nachjagen und das Leben in vollen Zügen genießen!"

Eve war im Januar 2021 mit 96 Jahren an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung gestorben. Ihr Sohn teilte damals ein emotionales Statement via Instagram mit seiner Community: "Statt ihren Verlust zu betrauern, will ich ihr wundervolles Leben feiern, ihren großartigen Geist, die Freude, die sie so vielen bereitet hat, und die Liebe, die sie uns geschenkt hat!"

