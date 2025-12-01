Daniel Lott und seine Frau Eva erwarten ihr zweites Baby

Daniel Lott und seine Frau Eva haben eine wunderbare Neuigkeit zu verkünden: Der frühere Die Bachelorette Kandidat und die Social-Media-Bekanntheit erwarten ihren zweiten Nachwuchs. Die tolle Nachricht machten sie in einem emotionalen Beitrag mit einem niedlichen Video auf Instagram publik. In den ersten Momenten ist Tochter Mavie mit einem Schwangerschaftstest zu sehen, wenige Sekunden später posiert das Paar bei Sonnenuntergang am Strand – Daniel drückt seiner Liebsten einen behutsamen Kuss auf den bereits erkennbaren Babybauch.

Doch der Weg zum zweiten Nachwuchs war für Daniel und Eva kein leichter. "Die letzten Monate waren ein Weg voller Höhen und Tiefen. Wir haben gekämpft, gehofft, gezittert. Die Angst war ein ständiger Begleiter, hat uns Kraft genommen und gleichzeitig gezeigt, wie stark wir wirklich sind", geben sie ehrlich zu verstehen. Nun überwiegen Hoffnung und Freude jedoch: "Doch jetzt... jetzt dürfen wir zum ersten Mal wieder richtig atmen. Das Schlimmste liegt hinter uns. Wir fangen an, diesem neuen Kapitel zu vertrauen. Wir wagen es, die Vorfreude zuzulassen, die Liebe zu spüren, die uns täglich größer erscheint. Unser zweites Wunder ist auf dem Weg." Dankbar fiebert das Ehepaar der baldigen Zeit als vierköpfige Familie entgegen.

In einem weiteren Beitrag gibt Eva ihren Followern einen Einblick in die vergangenen Monate. Der Beginn ihrer Schwangerschaft war mit vielen Komplikationen verbunden. Wie bereits erwähnt, war die Zeit von Ängsten, Sorgen, Hilflosigkeit und auch unzähligen Arztbesuchen geprägt – aber auch von Hoffnung. Die Familie hielt und hält zusammen. Daniel, der sich derweil um alles gekümmert habe, und Mavie waren Mama Eva stets die größte Unterstützung.

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und Ehefrau Eva

Instagram / ivy.zlr Daniel Lotts Tochter Mavie

Instagram / ivy.zlr Daniel Lott und seine schwangere Ehefrau Eva