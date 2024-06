Daniel Lott hat seine schwangere Partnerin Eva geheiratet

Sie sind den Bund der Ehe eingegangen! Daniel Lott und seine Eva gehen nun schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben. Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat und seine Liebste erwarten aktuell sogar ihren ersten Nachwuchs. Die Turteltauben setzen ihrer Liebe nun noch eine weitere Krone auf: Sie haben geheiratet! "Was für ein Tag und was für ein schöner Schritt", schreibt der einstige Rosenanwärter zu einem Bild auf Instagram, auf dem er gemeinsam mit seiner Eva Arm in Arm und in voller Hochzeitsmontur steht – liebevoll schmiegen sie auf dem Schnappschuss ihre Köpfe aneinander und tragen ein seliges Lächeln auf den Lippen. Evas Babykugel wölbt sich dabei zudem deutlich sichtbar unter ihrem weißen engen Kleid.

"Ich glaube, wir haben es noch gar nicht richtig realisiert und verstanden, was denn da alles passiert ist und was wir alles Schönes erleben durften", fährt der werdende Papa fort. Tatsächlich kommt Daniel gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, denn er fügt noch hinzu: "Der Tag war wirklich einzigartig. Alles, was wir geplant hatten, ging auf. Das Wetter war genial, das Essen gut und die Stimmung sowieso." Unter dem Beitrag sammeln sich viele Glückwünsche für das frisch vermählte Paar.

Allzu lange dürfte der kleine Nachwuchs wohl auch nicht mehr auf sich warten lassen. Bereits im März dieses Jahres verkündeten Daniel und Eva die freudigen Baby-News. "Wir möchten euch da was sagen: Wir sind bald zu dritt! Wir können unser Glück selbst kaum fassen. Und haben es wohl selbst noch nicht verarbeitet, aber der Bauch wächst", freuten sich die beiden auf Instagram.

Daniel Lott und seine Verlobte Eva

Eva und Daniel Lott im März 2024

