Ex-Bachelorette-Boy Daniel Lott wird zum ersten Mal Vater!

Der ehemalige Bachelorette-Kandidat Daniel Lott hat in seiner Eva die Liebe fürs Leben gefunden. Gemeinsam wollen die zwei das Leben bestreiten und verkünden ihren Fans nun eine zuckersüße Nachricht: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Mit einem romantischen Clip via Instagram teilen sie diese Neuigkeit mit der ganzen Welt. "Wir möchten euch da was sagen: Wir sind bald zu dritt! Wir können unser Glück selbst kaum fassen. Und haben es wohl selbst noch nicht verarbeitet, aber der Bauch wächst", schreibt das Paar zu ihrem Beitrag.

So ganz realisiert, dass sie schon bald zu dritt sind, haben die zwei wohl noch nicht. "Es ist alles superaufregend und die letzte Zeit war sehr spannend für uns. Und endlich können und wollen wir das mit euch teilen", fügen die beiden aufgeregt zu ihrem Post hinzu. In welcher Schwangerschaftswoche die Beauty ist und welches Geschlecht ihr Nachwuchs hat, hat das Pärchen bislang noch nicht verraten. Doch das ist wohl erst einmal nebensächlich, denn neben den werdenden Eltern freuen sich auch ihre Influencer-Kollegen für die beiden mit. "Glückwunsch euch beiden", schreibt Ex-Bachelorette-Gewinner Leander Sacher (26). Und auch Keno Rüst ist ganz aus dem Häuschen: "Das freut mich mega für euch beide. Glückwunsch!"

Für Daniel und Eva ist damit also ein weiterer Schritt in ihrer Beziehung getan. Denn im Januar 2023 stellte der Unternehmer seiner Liebsten im romantischen Urlaub die Frage aller Fragen – und die Influencerin musste natürlich nicht lange überlegen. "Sie hat 'Ja' gesagt", gab Daniel überglücklich mit einem Insta-Video bekannt. In einem Promiflash-Interview kurz nach der Verlobung verriet der Münchner jedoch, dass seine Verlobte wohl den Großteil der Hochzeitsplanung übernehmen wird. "Der Antrag war aufwendig genug. Da muss Eva jetzt ran", gab der TV-Star schmunzelnd zu. Ob die Hochzeit noch vor der Geburt stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass Daniel und Eva viele aufregende Momente bevorstehen.

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und seine Verlobte Eva

