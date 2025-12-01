So schätzt Arzt die Krebsdiagnose von Thomas Gottschalk ein

Am Sonntag enthüllte Thomas Gottschalk (75) seine Krebserkrankung. Der Moderator leidet an einem Epitheloides Angiosarkom – einer seltenen und besonders aggressiven Tumorart. Gegenüber RTL schätzt der Experte Dr. Christoph Specht jetzt die Heilungschancen ein. "Es ist nicht nur ein sehr, sehr seltener Krebs, es ist auch ein sehr, sehr aggressiver Krebs mit schlechten Heilungsaussichten", stellt der Mediziner klar. Die Krankheit gehe von den Zellen der Innenauskleidung von Blutgefäßen aus, was bedeute, er könne praktisch überall im Körper entstehen. Zwar gebe es noch Behandlungsmöglichkeiten, allerdings gehe es hier allenfalls um eine "Verlängerung" als eine vollständige Genesung: "Diese seltene Krebsart lässt sich zwar auch bestrahlen, auch mit Chemotherapie noch behandeln, aber trotz dieser ganzen Möglichkeiten, also Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie, sind die Heilungsaussichten quasi nicht gegeben."

Wie Thomas zusammen mit seiner Frau Karina gegenüber Bild erklärte, sei er bereits zweimal operiert worden und nehme starke Medikamente. Laut Dr. Specht sei das nicht ungewöhnlich, da es meist bei einer ersten OP nicht gelinge, das gesamte befallene Gewebe zu entfernen. Zudem müsse man bedenken, dass diese Krebsart auch sogenannte Tochtergeschwülste bilde, die sehr schwer zu behandeln seien. "Diese Krebsformen sind äußerst ernst zu nehmen. Sie sind hochgradig bösartig, schnell wachsend, metastasierend", meint der Arzt weiter. Inwiefern die Krankheit lebensbedrohlich ist, ist bisher nicht klar.

Die Diagnose erhielt Thomas laut eigener Aussage bereits im Juli 2025. Bisher habe er die Krankheit bewusst vor der Öffentlichkeit verborgen. Nun sei es aber an der Zeit, "die Karten auf den Tisch zu legen". Seine Frau Karina erzählt zudem, ihr Mann sei direkt operiert worden, dabei wurden ein Teil der Harnleiter und von der Blase entfernt. Allerdings folgte dann noch eine zweite OP. "Weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war, als vermutet", meinte Karina weiter. Aufgrund der Eingriffe nehme der Entertainer jetzt starke Schmerzmittel. Eine Pause gönnte Thomas sich nicht, weshalb die Einnahme der Medikamente zu einem verwirrten und für die Zuschauer irritierenden Auftritt bei den Bambis führte. Bild erklärte der 75-Jährige: "Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken. Ich kannte mich so selbst nicht. Inzwischen weiß ich, das sind die Schmerzmittel."

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im Oktober 2024 in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige