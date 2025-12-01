Emily Blunt musste sich bei Dreharbeiten mehrfach übergeben

Emily Blunt (42) hat bei den Dreharbeiten zu dem biografischen Sportdrama "The Smashing Machine" eine Szene gedreht, die ihr wortwörtlich Bauchschmerzen bereitete. Im Interview für Entertainment Weekly schilderte die Schauspielerin, wie sie auf einem Jahrmarkt gemeinsam mit ihrem Co-Star Dwayne Johnson (53) mehrmals Fahrten mit einem Extrem-Karussell namens Gravitron absolvierte. Der Spaß, bei dem sich die Insassen teilweise auf den Kopf drehen, endete für Emily allerdings mit einem unangenehmen Erlebnis. "Mir wurde so schlecht, ich musste mich übergeben. Es war schrecklich", gestand sie. Dwayne, der auch unter dem Namen "The Rock" bekannt ist, zeigte sich beeindruckt von ihrer Professionalität: "Sie war wirklich tapfer. Sie ist sogar zweimal gefahren."

Die Gravitron-Szene war nicht nur physisch herausfordernd, sondern hatte auch große Bedeutung für Emilys Rolle im Film. Sie spielt Dawn Staples, die Ehefrau des von Dwayne verkörperten ehemaligen MMA-Kämpfers Mark Kerr. Die Szene zeigt Dawns Suche nach Freiheit und Freude – ein seltener strahlender Moment in ihrem von Konflikten geplagten Leben. "Es war wichtig für mich, diese Lebendigkeit und Glückseligkeit in ihrer Rolle einzufangen", erklärte Emily. Die emotionale Intensität der Geschichte forderte auch ihren Mitspieler heraus: Um Mark authentisch darzustellen, durchlief Dwayne eine beeindruckende Verwandlung, die mehrere Stunden im Make-up-Stuhl erforderte.

Insgesamt scheint Emily während der Dreharbeiten die besondere Verbindung zu ihrem Co-Star gefestigt zu haben. Mit Dwayne, mit dem sie bereits 2021 in "Jungle Cruise" vor der Kamera stand, pflegt sie eine langjährige Freundschaft. Im Interview beschrieb sie, wie seine beeindruckende Transformation für die Rolle auch auf sie emotional wirkte: "Ich kenne ihn so gut, aber in diesem Moment war er völlig verschwunden, und es hat mich wirklich bewegt." Die Zusammenarbeit machte den Film für sie zu einem sehr persönlichen und kathartischen Erlebnis, wie sie erklärte. "Man lernt nicht nur über die Geschichte, sondern auch über sich selbst und die Menschen, mit denen man arbeitet", so Emily abschließend.

Imago Schauspielerin Emily Blunt in Los Angeles, 17.11.2025

Imago Dwayne Johnson als Frank und Emily Blunt als Lily in "Jungle Cruise"

Getty Images Emily Blunt und Dwayne Johnson bei den Filmfestspielen in Venedig, 2025