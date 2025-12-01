Nach Verlust: Kelly Clarkson teilt rührendes Familienbild

Kelly Clarkson (43) hat ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr Familienleben begeistert. Die Sängerin und TV-Moderatorin teilte am 30. November auf Instagram ein Foto ihrer Kinder River Rose und Remington, das während eines Ausflugs zum Rockefeller Center in New York City entstanden ist. Auf der berühmten Eisbahn strahlen die Kinder in warmen Winterjacken und Mützen vor Freude, während Kelly und eine Freundin oder Verwandte im Hintergrund posieren. Die fröhliche Momentaufnahme wurde von Kelly mit den Worten "Eislaufen mit der Familie" kommentiert und löste zahlreiche Reaktionen aus. Besonders auffällig für die Fans war dabei, wie ähnlich ihre Tochter River ihr sieht – die Kommentare dazu sprudelten.

Trotz des festlichen Ausflugs war das Jahr für die Familie von Trauer geprägt. Im August 2025 verstarb Kellys Ex-Mann Brandon Blackstock (†48) im Alter von 48 Jahren an Krebs. Brandon war der Vater ihrer beiden Kinder, und obwohl das Paar bereits seit einigen Jahren getrennt war, hatten sie weiterhin gemeinsam für die Kinder gesorgt. Kelly hatte seine Krankheit stets respektvoll privat behandelt und sich darauf konzentriert, für River und Remington da zu sein. Mit dem Foto am Rockefeller Center zeigte sie ihren Instagram-Followern, wie wichtig es für sie ist, unvergessliche Momente mit ihren Kindern zu schaffen, gerade nach einer so schwierigen Zeit.

Schon in der Vergangenheit sprach die "Since U Been Gone"-Sängerin offen über die Herausforderungen der Elternschaft, besonders nach Brandons Tod. Sie betonte immer wieder, wie sehr ihre zwei Kinder im Mittelpunkt ihres Lebens stehen und dass sie alles tun würde, um ihnen durch emotional schwierige Phasen zu helfen. Gerade ihre Tochter River sieht sie dabei mit einem besonderen Blick: Kelly ist bewusst, wie prägend die Lebensumstände für die Entwicklung sind, und möchte mit Offenheit und Freude Sicherheit in Rivers und Remingtons Leben bringen. Der gemeinsame Spaß auf der Eisbahn scheint dafür ein perfekter Schritt gewesen zu sein.

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson mit Familie 2025

IMAGO / Capital Pictures Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2020

IMAGO / Hutchins Photo Kelly Clarkson, Sängerin

