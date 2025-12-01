Drena De Niro macht Netz mitverantwortlich für Tod des Sohns

Drena De Niro (54), die Tochter des berühmten Schauspielers Robert De Niro (82), hat sich emotional über den tragischen Verlust ihres Sohnes Leandro De Niro Rodriguez (†19) geäußert. Der 19-Jährige wurde im Juli 2023 tot in einer Wohnung in New York aufgefunden, was später als Unfall durch eine Überdosis verschiedener Substanzen, darunter Fentanyl, Kokain und Ketamin, eingestuft wurde. In einem Interview mit Page Six erklärte Drena, ihr Sohn habe sich in einer schwierigen Phase befunden. "Es gab eine Veränderung in ihm, die so schnell ging. Ich wusste, das hat etwas mit dem zu tun, was er im Internet machte", erklärte sie dem US-Portal.

Ende Oktober 2025 kam es in New York zu mehreren Festnahmen im Zusammenhang mit Leandros Tod. Die Verdächtigen sollen Teil eines Netzwerks sein, das gefälschte Medikamente vertreibt, die mit tödlichen Substanzen versetzt sind. Drena äußerte gegenüber Page Six: "Es ist eine bittersüße Situation." Sie hoffe zwar auf Gerechtigkeit, aber zugleich betonte sie: "Ich bin nicht daran interessiert, das Leben eines 24-Jährigen zu ruinieren." Um anderen Familien zu helfen, rief sie die Leandro De Niro Rodriguez Foundation ins Leben, die laut eigener Mission die Opioid-Krise bekämpfen, Aufklärung stärken und Betroffene entstigmatisieren will.

Trost fand Drena kürzlich bei einer Reise nach Rom, wo sie Papst Leo XIV. (70) traf. In einem bewegenden Instagram-Beitrag schrieb sie nach einer Begegnung, sie sei "erfüllt von Dankbarkeit" gewesen. "Ich finde vielleicht nie die Worte, um die Fülle in meinem Herzen zu beschreiben", hielt sie fest, und erinnerte daran, dass der Papst ein kleines Geschenk annahm und einen Segen spendete: "Ich erhielt diesen Segen nicht nur im Andenken an meinen Leo, sondern in Anerkennung all der jungen schönen Leben, die zu früh genommen wurden."

Getty Images Robert De Niro und Drena De Niro im November 2016

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez, Drena De Niro und Robert De Niro

