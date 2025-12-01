Megan Thee Stallions Name ziert nun Klay Thompsons Boot

Große Geste mit klarer Botschaft: Basketballstar Klay Thompson hat sein Boot nach seiner neuen Freundin Megan Thee Stallion (30) benannt – und den Liebesbeweis in einem Instagram-Fotodump gezeigt. Auf dem Heck prangt der Name "S.S. Stallion", darunter als Heimathafen "Houston, Texas" – die Stadt, aus der Megan stammt. Die Rapperin durfte ihr Geschenk in Empfang nehmen: Auf dem veröffentlichten Schnappschuss steht Megan an Bord und betrachtet die großen Buchstaben, die nun das Gefährt zieren.

Nachdem Megan und Klay sich zu Beginn ihrer Liaison noch bedeckt gehalten hatten, treten sie nun regelmäßig als Paar auf. Auf einer weiteren Aufnahme von Klays Instagram-Post spazieren die Turteltauben Händchen haltend durch die Straßen. Während der NBA-Star in heller Jeans, einem weißen Pulli und mit dazu passenden weißen Sneakern spaziert, fasziniert die "Savage"-Interpretin die Fotografen in einem eng anliegenden grauen Look aus Jeans und Bluse.

Offiziell machte das Paar seine Beziehung im Juli mit dem ersten gemeinsamen Auftritt bei der Gala von Megans "Pete & Thomas Foundation" in New York. Während ihres Red-Carpet-Debüts posierten Megan und Klay eng an eng vor den Kameras und die Songwriterin schwärmte: "Ich werde nicht sagen, wie und wann, aber es war wie im Film, und er ist der netteste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe."

Imago Klay Thompson und Megan Thee Stallion bei der "Pete & Thomas Foundation"-Gala in New York, Juli 2025

Instagram / klaythompson Megan Thee Stallion auf dem Boot ihres Partners Klay Thompson

Instagram / theestallion Klay Thompson und Megan Thee Stallion, Oktober 2025