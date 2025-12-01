Britney Spears sorgt mit kryptischem Insta-Post für Sorge

Dass Britney Spears (43) immer mal wieder seltsame Videos oder Bilder von sich postet, dürften ihre Fans schon gewöhnt sein. Doch mit diesem Instagram-Clip lässt die Sängerin ihre Follower jetzt mit einem Tanzvideo aufhorchen. Darin bewegt sie sich zu Adeles (37) "Send My Love (To Your New Lover)". "Nachdenken ist gut für die Seele... Manchmal, wenn schwierige Dinge passieren, kommt etwas Gutes dabei heraus und wir lernen... Ich habe gelernt, dass ein echter Ausdruck mit Emotionen für uns alle Bände spricht", schreibt sie darunter. Es scheint, als habe sich die einstige Pop-Prinzessin in den vergangenen Wochen viele Gedanken über die neuesten Hürden ihres Lebens gemacht.

Dazu könnte auch die Biografie ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47) gehören – in dieser kommt Britney nämlich nicht sehr gut weg. Bevor sie ihren Post schließlich änderte und die Caption kürzte, schickte sie ihren Fans die Botschaft, das innere Kind herauszulassen: "Nennt mich kindisch, albern, nervig... Wir werden erwachsen und werden zu Frauen, aber traut euch, den sensibelsten Teil eurer Seele zu bewahren und ihn rebellieren zu lassen... Das Kind in euch muss in den verletzlichsten Momenten sprechen." Ob sie damit auch einen ganz bestimmten Moment anspricht, lässt Britney nicht durchblicken. Allerdings spricht sie von den Auswirkungen, einen Menschen zu verlieren: "Manchmal können durch Leiden, Hässlichkeit und Opferbereitschaft äußerst seltene und schöne Dinge entstehen und geteilt werden, die andere Menschen berühren, sodass sie verstehen, dass sie nicht allein sind... und doch wird die Frau in mir dafür sorgen, dass ich mein Ziel finde."

Mit solchen Botschaften beunruhigte Britney ihre Fans bereits häufiger. Nur wenige Wochen zuvor teilte sie ein Video, in dem sie sich auffallend aufreizend präsentierte. In einem cremefarbenen Kleid bewegt sie sich zur Musik, hebt dieses dabei immer wieder an und präsentiert ihre Oberschenkel. Aufgrund der turbulenten Vergangenheit der 43-Jährigen ist das sicherlich für einige Fans ein Grund zur Sorge. Was die Situation nicht besser macht, ist die Tatsache, dass sie offenbar jeden Kontakt zur Familie abgebrochen hat. Laut eines Insiders soll sie jegliche Kontaktversuche aus ihrem Umfeld abblocken. "Es ist sehr frustrierend, wir wollen uns nur vergewissern, dass es ihr gut geht", erzählt der Bekannte gegenüber Daily Mail.

Getty Images Sängerin Britney Spears im Juli 2019 in Los Angeles

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

IMAGO / Depositphotos Britney Spears und Kevin Federline, 2015