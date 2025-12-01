Heidi Klum schwärmt von ihrer kuriosen Parasiten-Kur mit Tom

Heidi Klum (52) hat zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) eine außergewöhnliche Körperreinigung über mehrere Monate hinweg durchgeführt – eine Wurm- und Parasitenkur. Gegenüber dem Magazin People zeigte sich die Moderatorin begeistert von den Ergebnissen: "Es hat sich einfach gut angefühlt." Die tägliche Routine, das Trinken einer Kräutermischung, bezeichnete Heidi als unangenehm, gab jedoch zu, dass die Unterstützung ihres Partners den Prozess erleichtert habe. "Es ist einfacher, das morgens mit einem Partner zu machen, weil man dieses seltsame Zeug trinken muss", erklärte sie. Nach Abschluss der Kur fühle sich das Paar großartig.

Schon im Sommer hatte Heidi beim Wall Street Journal angekündigt, dass sie diese Entgiftungskur gemeinsam mit Tom ausprobieren wolle. Inspiriert durch zahlreiche Instagram-Inhalte über Würmer und Parasiten, entschloss sich das Paar, die Reinigung durchzuführen. Heidi begründete ihre Entscheidung plausibel: "Anscheinend tragen wir alle Würmer und Parasiten in uns. Besonders, wenn man hin und wieder rohe Lebensmittel isst, wie etwa Sushi." Auch wenn keine Hinweise auf eine Infektion oder Ähnliches vorlagen, hatte sie beschlossen, eine solche Kur erstmals auszuprobieren und betonte, dass eine solche als jährliche Routine empfohlen werde.

Privat scheinen Heidi und Tom ein eingespieltes Team zu sein und auch bei dieser besonderen Erfahrung stand der Musiker seiner Frau unterstützend zur Seite. Das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, spricht regelmäßig offen über gemeinsame Unternehmungen und Routinen. Humorvoll hatte Heidi betont, dass die Kräutermischung zwar rein pflanzlich, aber dennoch äußerst ungenießbar sei. Mit Toms Beistand sei die Routine jedoch deutlich erträglicher gewesen, was Heidi zu schätzen weiß. Ihre Ehe zeichnet sich offenbar nicht nur durch Glamour, sondern auch durch gegenseitigen Rückhalt und Zusammenhalt aus – selbst bei ausgefallenen Ideen wie einer Parasitenkur.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Grammys, Februar 2025