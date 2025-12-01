Faye Montana verkündet Trennung von ihrer Freundin Maike

Faye Montana (22) überrascht ihre Fans mit einer traurigen Neuigkeit. Die Schauspielerin ist wieder zurück auf dem Single-Markt – die Beziehung zu ihrer Ex-Partnerin ist gescheitert. "Maike und ich sind kein Paar mehr. Wir waren fast zwei Jahre zusammen, haben auch zusammengelebt", bestätigt Faye gegenüber Bild. Die Trennung sei noch ziemlich frisch und Maike gerade erst aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Trotz des Liebesaus gebe es aber kein böses Blut zwischen den Frauen. "Wir haben uns während der Dreharbeiten Ende Oktober getrennt, verstehen uns aber noch gut", so Faye.

Genaue Gründe für das Beziehungsende nennt die 22-Jährige nicht. An mangelnden Gefühlen habe es aber wohl nicht gelegen. Rückblickend glaube Faye, dass Maike "schon" ihre große Liebe gewesen sei. "Aber manchmal reicht die Liebe nicht. Außerdem sind wir ja noch so jung. Ich habe gemerkt, dass ich mich mehr auf mich fokussieren muss, auf meine Musik und den Film." In ihrem zukünftigen Liebesleben sei alles offen – ob sie neues Glück mit einer Frau oder einem Mann finden wird, sei von der Person abhängig. Dennoch tendiere die Blondine aktuell zum weiblichen Geschlecht: "Wenn ein Mann, dann muss es ein unfassbar emotional intelligenter Mann sein. Meine Sexualität spaltet sich in 95 Prozent Frauen und fünf Prozent Männer."

Vor ihrer Beziehung mit Ex Maike war Faye von 2017 bis 2020 mit dem Sänger Lukas Rieger zusammen. Erst im April dieses Jahres machte die Tochter von Anne-Sophie Briest ihre jüngste Beziehung öffentlich – und outete sich damit auch erstmals als bisexuell. "Es ist eigentlich egal, in wen du verliebt bist. Wen auch immer du nach Hause bringst – es ist okay", betonte die "Hanni & Nanni"-Darstellerin damals in einem Interview mit RTL.

Getty Images Faye Montana im Mai 2022

Getty Images Faye Montana im Januar 2023

Getty Images Faye Montana und Anne-Sophie Briest im Juli 2018