Gerüchte um Bushidos Dubai-Verbot: Anna-Maria klärt nun auf

Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Ehemann Bushido (47) haben kürzlich bekannt gegeben, dass sie eine Beziehungspause einlegen und sich räumlich trennen. Seitdem brodelt die Gerüchteküche rund um das prominente Paar. In einer Instagram-Story äußerte sich Anna-Maria nun zu einer spezifischen Behauptung: Ein Follower hatte spekuliert, dass Bushido angeblich nicht mehr in Dubai leben dürfe. Dies wies die achtfache Mutter deutlich zurück: "Oh Mann, was für ein Schwachsinn. Das ist mit Abstand das Witzigste, was ich seit langem gehört habe." Sie erklärte weiter: "Wenn man nicht mehr in einem Land sein darf, muss man es umgehend verlassen. Und warum ist er dann noch hier?"

Die 44-Jährige nutzte außerdem die Gelegenheit, um klarzustellen, wie ihr Leben zwischen den verschiedenen Orten organisiert sei. Derzeit befinde sich ihre Familie inmitten einer Umzugsphase, bei der sie entscheidet, was in Deutschland benötigt wird und was in Dubai bleiben kann. Dabei betonte sie, dass sie und Bushido weiterhin einen Wohnsitz in Dubai behalten: "Wir leben hier und werden hier immer einen Wohnsitz haben." In ihren Storys verriet sie zudem, dass als nächster Schritt möglicherweise ein Aufenthalt in Südfrankreich geplant sei. Leicht genervt fügte sie hinzu: "Jetzt werden die Gerüchte aber wild, Leute. Warum sich festlegen, wenn man sich die Rosinen rausnehmen kann?"

In den vergangenen Tagen gewährte die Influencerin ihren Followern chaotische Einblicke in den Umzug aus Dubai. Trotz professioneller Unterstützung und der Mithilfe des Rappers lief offenbar kaum etwas nach Plan. "Wir stecken im Chaos", gestand Anna-Maria sichtlich genervt. Selbst am späten Nachmittag war noch keine einzige Umzugskiste ausgepackt. "Es ist 17 Uhr und noch nicht ein Karton ausgepackt", klagte sie. Besonders der Gedanke an die anstehende Reise schien die Familie zusätzlich zu stressen. "In zwei Wochen geht es auf nach Deutschland. Ich freue mich jetzt schon. Ich habe so die Schnauze voll vom Umziehen", gab Anna-Maria unverblümt zu.

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Imago Bushido beim Jubiläum 30 Jahre RTL Exclusiv an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen

Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin