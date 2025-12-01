Nach Lagerfeuer: Vanessa Nwattu dankbar für die Erkenntnis

In der neunten Folge Temptation Island V.I.P. wird Vanessa Nwattu (25) mit den harten Aussagen ihres Partners Aleks Petrovic (34) konfrontiert. In der Männer-Villa äußerte dieser sich wiederholt abfällig über sie und ihre Beziehung. Bei Instagram bezog Vanessa direkt Stellung und erklärte ihren Fans, dass Mitleid nicht nötig sei: "Ihr könnt gerne sagen, dass ich das verdient habe und es mein Karma ist. Keiner sagt, dass ich perfekt bin oder in meiner Vergangenheit keine Fehler gemacht habe. Danke aber an diejenigen, die mich sehen, die hinter die Fassade schauen und die sich wiederholende, toxische Verhaltensmuster von A. erkennen." Ihr Dank gehe auch an die Verführerinnen der diesjährigen Staffel sowie die Produktion und Moderatorin Janin Ullmann (44), die es ihr ermöglichten, die Bilder von Aleks zu sehen.

Diese Episode des TV-Treuetests startet mit einer Triggerwarnung zur Darstellung von toxischem Verhalten. Für Vanessa ist das mehr als berechtigt: "Ich muss gar nichts erklären. Manche Wahrheiten kommen von ganz alleine ans Licht und die, die es verstehen sollen und wollen, die verstehen es auch." Das klingt nicht danach, als hätte die 25-Jährige noch großartig positive Gefühle für Aleks. Zu ihrem Beziehungsstatus darf sie sich vermutlich aufgrund des Vertrages für die Show noch nicht äußern. Bis hierhin machten die beiden allerdings nicht den Eindruck, eine Krise zu haben oder sogar getrennt zu sein: Im Netz kursieren Gerüchte, dass Vanessa und Aleks zwar an der Show Prominent getrennt teilnahmen, aber entweder wieder oder nach wie vor ein Paar sind.

Dabei stellte Aleks sich bei "Temptation Island" in kein besonders gutes Licht. Nicht nur, dass er sich über seine Beziehung und auch das Sexleben mit Vanessa echauffierte – er legte auch den Verführerinnen ein fragwürdiges Verhalten an den Tag. Vor allem die Geschichte, dass Vanessa nach ihrer Verlobung nicht mit ihm schlafen wollte, er ihr nahelegte, darüber nachzudenken, was sie getan habe, und sie sich aufgrund eines schlechten Gewissens umentschied, löste Empörung aus. Der 34-Jährige erklärte, Vanessa habe der Intimität nicht freiwillig zugestimmt, sondern weil er Druck aufgebaut habe. Moderatorin Janin fand dafür deutliche Worte im Netz: "Bezugnahme: Ein Nein ist ein Nein!"

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom Köln

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2023

Instagram / vanessa.nwa Aleksander Petrović und Vanessa Nwattu, Liebespaar

