Zum sechsten Mal: TV-Star Zachery Ty Bryan wurde verhaftet

Zachery Ty Bryan (44) wurde Berichten zufolge erneut verhaftet. Dies ist bereits die sechste Festnahme innerhalb von fünf Jahren. Der "Hör mal, wer da hämmert"-Star wurde am vergangenen Samstag in Eugene, Oregon, von der Polizei in Gewahrsam genommen. Grund dafür soll ein Verstoß gegen Bewährungsauflagen sein, die aus einer früheren Verurteilung wegen häuslicher Gewalt resultieren. Wie das Magazin People berichtet, sitzt der Schauspieler derzeit ohne Möglichkeit auf Kaution im Gefängnis von Lane County. Seine Freilassung ist für den 3. Dezember angesetzt. Neben ihm wurde auch seine Verlobte festgenommen. Ihr wird unter anderem Trunkenheit am Steuer und versuchte Körperverletzung vorgeworfen.

Der 44-Jährige soll bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Zuletzt wurde er im Januar in Myrtle Beach, South Carolina, festgenommen, ebenfalls wegen häuslicher Gewalt. Neben diesen Vorfällen soll er unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Körperverletzung verurteilt worden sein. Im Jahr 2023 musste der ehemalige Kinderstar eine Haftstrafe von sieben Tagen absitzen und steht seitdem unter Bewährung. Das Paar, das drei gemeinsame Kinder hat, sorgt immer wieder für Schlagzeilen durch Auseinandersetzungen mit den Behörden.

Schon in den Monaten vor seiner aktuellen Festnahme machte der Schauspieler immer wieder mit ähnlichen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Innerhalb von nur eineinhalb Jahren wurde er dreimal von der Polizei festgenommen – unter anderem im Juli 2023 in Oregon wegen häuslicher Gewalt sowie im Februar 2024 in Kalifornien, als ihm Trunkenheit am Steuer und eine weitere schwere Straftat vorgeworfen wurden. Zu einem Vorfall am Neujahrstag hatten Polizeibeamte in Myrtle Beach auf einen körperlichen Konflikt in einer Privatwohnung reagiert und den Schauspieler mit mehreren Schnittwunden im Gesicht in Gewahrsam genommen. Eine Kaution von 10.000 US-Dollar wurde damals angesetzt.

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

