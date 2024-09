So war die Geburt von Baby Mavie für Daniel Lotts Frau Eva

Daniel Lott ist seit wenigen Wochen stolzer Papa der kleinen Mavie. Im Promiflash-Interview verrät der ehemalige Bachelorette-Kandidat, wie die Entbindung für seine Frau Eva war. "Die Geburt war eigentlich echt schön. Da es unsere erste Geburt war, war natürlich alles ganz neu und wirklich mega besonders", schwärmt Daniel und fügt hinzu: "Wenn auch sehr anstrengend für Eva, da sie sehr lange ging und sehr intensiv war."

Außerdem verrät der frisch gebackene Papa, worauf er sich in der kommenden Zeit am meisten freut: "Ganz ehrlich: nur etwas Normalität und daheim ankommen." Seine Partnerin brauche nach der Geburt ein paar mehr Tage, um vollständig in den Alltag zurückzukehren. "Eva musste leider eine Extrameile gehen. Und wir sind froh, dass jetzt alle fast gesund und munter sind", erklärt Daniel im Gespräch mit Promiflash.

Die freudige Nachricht, dass sich seine Familie vergrößert hat, verkündete Daniel vor wenigen Wochen via Instagram: "Unsere kleine Mavie hat am 23. August 2024 das Licht der Welt erblickt. Wir sind unfassbar verliebt und stolz und genießen jede Sekunde mit ihr." Der Name der Kleinen ist etwas ganz Besonderes: Auf Französisch bedeutet er "mein Leben".

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und seine Frau Eva

Instagram / ivy.zlr Daniel Lott und seine Frau Eva

