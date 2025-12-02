Schluss mit Amalie? Prinz Sverre Magnus ist wohl getrennt

Prinz Sverre Magnus (19) und Amalie Giæver Macleod sollen getrennte Wege gehen – das berichten skandinavische Medien. Laut der Zeitung Se og Hør haben Kommilitoninnen und Kommilitonen in Mailand bestätigt, dass die Beziehung beendet ist. Der Royal war im Oktober für eine Ausbildung in die Modemetropole gezogen, ebenso wie Amalie, die dort ihr Studium an der Bocconi-Universität begonnen hat. Offizielle Stellungnahmen gibt es nicht, doch aus Universitätskreisen heißt es übereinstimmend: Das Paar ist nicht mehr zusammen. Der Palast bleibt bei seiner Linie und kommentiert das Privatleben nicht.

Der junge Prinz hatte seine damalige Freundin erstmals im Sommer 2024 bei der Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise (54) und Durek Verrett (51) an seiner Seite gezeigt. Danach wirkte vieles wie ein gemeinsamer Neustart in Italien. Während die Bocconi als renommierte Adresse für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gilt, hatte der Hof im Herbst den Umzug von Sverre Magnus nach Mailand bestätigt. Nach Informationen des Newsportals soll Amalie im Kreis ihrer Mitstudierenden offen über das Ende der Beziehung gesprochen haben. Auch Vertraute aus dem Umfeld des Prinzen hätten die Trennung gegenüber norwegischen Medien bestätigt. Eine Antwort auf Presseanfragen aus dem königlichen Haus blieb aus – wie üblich bei Herzensangelegenheiten der jungen Royals.

Damals sorgte Amalie bei der royalen Hochzeit von Märtha Louise in Norwegen für besondere Aufmerksamkeit. Die Freundin des Prinzen erschien zur Trauung in einem schulterfreien Kleid von Vera Wang, das zuvor schon Kronprinzessin Mette-Marit (52) getragen hatte. Viele Beobachtende lobten ihren eleganten Auftritt und sprachen von einem Zeichen enger Verbundenheit mit der Familie. In den sozialen Netzwerken kursierten zahlreiche Fotos von Amalie in dem Kleid, das Mette-Marit vor 22 Jahren zur Hochzeit von König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) getragen hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amalie Giæver Macleod und Prinz Sverre Magnus im August 2024

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Sverre Magnus, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Mette-Marit und Prinz Sverre Magnus, Mai 2023