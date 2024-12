Prinz Sverre Magnus fehlt auf Weihnachtskarte der Royals

Wie die meisten Königshäuser veröffentlichen auch die norwegischen Royals wie jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Die kommt jetzt frisch aus dem Druck und zeigt die Familie neben einem festlich geschmückten Tannenbaum. Zu sehen sind König Harald V. (87) und Königin Sonja (87) zusammen mit ihrem Sohn Kronprinz Haakon (51), seiner Frau Mette-Marit (51) und der gemeinsamen Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (20). Doch einer fehlt: Sohnemann Sverre Magnus (19). Der Royal-Spross war im vergangenen Jahr noch zusammen mit seinen Großeltern, seiner Schwester und seinem Vater auf der Karte zu sehen. Sorgen müssen die Fans sich wohl aber nicht machen. Dass die Familien auf den Porträts nicht immer vollständig sind, ist nichts Ungewöhnliches – im vergangenen Jahr fehlte Sverres Mutter Mette-Marit.

In den Instagram-Kommentaren unter dem Bild haben manche Royal-Fans die Vermutung, dass Sverre auf dem Bild fehlt, weil er zwar ein Mitglied der königlichen Familie ist, aber eben kein arbeitendes. Und tatsächlich ging der 19-Jährige in den vergangenen Monaten seinen eigenen Weg. Im September verließ er sein Elternhaus und zog von zu Hause aus. Berichten von Dana Press zufolge soll er jetzt in der Region Trøndelag leben – rund sieben Autostunden von seiner Familie entfernt. Wie Mette-Marit wohl auf einer Pressekonferenz ausplauderte, werde Sverre dort noch bis zu den Feiertagen arbeiten. "Wir können bestätigen, dass er hierhergezogen ist und sich sehr [auf seine Arbeit] freut", meinte die Kronprinzessin. Was genau er dort arbeitet, verriet sie nicht.

Von den königlichen Geschäften hält Sverre sich weitestgehend zurück. Auch bei öffentlichen Auftritten sieht man ihn eher selten. In diesem Jahr gab es aber doch einen besonderen Moment vor laufenden Kameras. Im August zeigte er sich nämlich erstmals zusammen mit seiner Freundin Amalie Giæver Macleod. Die beiden traten gemeinsam im Rahmen des Hochzeitswochenendes von Prinzessin Märtha Louise (53) und ihrem Durek Verrett (50) auf. Amalie soll angeblich als Model arbeiten. Bei dem Auftritt sah man aber vor allem deutlich, dass die beiden glücklich miteinander sind – sie strahlten sich immer wieder verliebt an.

Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024

Getty Images Amalie Giæver Macleod und Prinz Sverre Magnus im August 2024

