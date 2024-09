Prinz Sverres Freundin trägt ganz besonderen Hochzeitslook

Vor wenigen Tagen feierten Prinz Sverre Magnus und seine Freundin Amalie Giæver Macleod ihr Pärchendebüt. Zum Hochzeitswochenende seiner Tante Prinzessin Märtha Louise (52) reiste der 18-Jährige zusammen mit seiner royalen Familie und seiner Liebsten an und posierte dabei fleißig für die Kameras. Auch zur offiziellen Trauung nahm der Sohn von Kronprinz Haakon (51) seine Partnerin mit – und diese verzückte in einem ganz besonderen Kleid. Denn Amelie erschien in einer Robe von Vera Wang zur Trauung, das vor ihr schon Kronprinzessin Mette-Marit (51), Sverres Mutter, getragen hatte.

Für die Hochzeit von Prinzessin Märtha und ihrem Durek (49) durfte sich Sverres Freundin offenbar an dem Kleiderschrank ihrer Schwiegermutter in spe bedienen. Wie Fotos auf Instagram zeigen, gab Amalie in dem dunkelbraunen, schulterfreien Kleid eine tolle Figur ab. Aber auch Mette-Marit konnte sich früher in der Robe sehen lassen. Die Norwegerin trug den Look bereits vor ganzen 22 Jahren. Auch sie wählte das Kleid damals als Hochzeitsoutfit: In dem eleganten Dress besuchte sie damals die Trauung von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53).

Fast die gesamte norwegische Königsfamilie versammelte sich bei der Hochzeit von Prinzessin Märtha. Nur einer fehlte: Marius Borg Høiby, Mette-Marits Sohn aus erster Ehe, nahm augenscheinlich nicht an der Trauung seiner Tante teil. Über die Abwesenheit des 27-Jährigen wurde viel spekuliert. Viele Royal-Fans vermuteten, dass sein Fernbleiben mit dem aktuellen Skandal um ihn zusammenhängt. Anfang August wurde Marius festgenommen. Der Grund: Er soll gegenüber einer Frau gewalttätig geworden sein.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Prinz Sverre Magnus Amalie Giæver Macleod und Kronprinz Haakon

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und ihr Sohn Prinz Sverre Magnus

Wie findet ihr es, dass Mette-Marit Amalie ihr Kleid geliehen hat? Toll. Das zeigt, dass sie sicherlich ein tolles Verhältnis haben. Ich finde das irgendwie komisch. Ergebnis anzeigen



