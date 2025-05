Norwegens Prinz Sverre Magnus bestreitet ersten Solo-Termin

Prinz Sverre Magnus (19) zeigt, was in ihm steckt. Am Dienstag meisterte der junge Royal seinen ersten Termin ganz ohne die Unterstützung von Papa Kronprinz Haakon (51) oder Mama Kronprinzessin Mette-Marit (51). Bei einem offiziellen Empfang im Repräsentationssaal ehrte er die norwegischen Sportler, die bei den Special Olympics World Games in Turin Anfang des Jahres beeindruckende Leistungen erbracht hatten. Gemeinsam mit Kulturministerin Lubna Jaffery und Sportpräsidentin Zaineb Al-Samarai applaudierte er der Mannschaft, die zahlreiche Medaillen und Erfolge nach Hause brachte. Einige Schnappschüsse der Feierlichkeiten teilte das norwegische Königshaus auf Instagram.

Da Sverre auf der Liste der Thronfolger nur auf Platz drei steht, war es eigentlich nicht geplant, dass der Blondschopf allzu sehr in die royalen Pflichten eingebunden würde. Er hatte sogar geplant, für sechs Monate auf Reisen zu gehen. Angesichts des hohen Arbeitsaufkommens im norwegischen Königshaus scheint seine Unterstützung allerdings dringend benötigt zu werden. Neben dem Skandal um Stiefbruder Marius Borg Høiby (28) erschwert ein hoher Krankenstand den Alltag der Königsfamilie. Sowohl Königin Sonja (87) als auch König Harald V. (88) sind gesundheitlich angeschlagen, und Kronprinzessin Mette-Marit kämpft weiterhin mit einer chronischen Lungenerkrankung.

Sverres Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (21) steht nach ihrem Vater Haakon an zweiter Stelle in der Thronfolge. Die Osloerin wird sich trotzdem bald aus dem Alltagsgeschäft in Norwegen zurückziehen, wie Dagbladet berichtete. Sie beginnt ab dem kommenden Semester ein Studium an der Universität von Sydney. Für die Studiengebühren von rund 44.000 Euro wird der Palast aufkommen.

Getty Images Prinz Sverre Magnus, Prinzessin Ingrid Alexandra, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon

MEGA Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen

