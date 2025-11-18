Kein Plan B: Yaris Maffay auf eigenen musikalischen Wegen

Yaris Maffay (22), der Sohn von Deutschlands Rocklegende Peter Maffay (76), steht kurz vor einem großen Meilenstein in seiner jungen Musikkarriere. Am 5. Dezember bringt der 22-Jährige sein Debütalbum "Kein Plan B" auf den Markt. Mit großer Vorfreude kündigte er laut Bild zudem eine Album-Präsentation an, die zwei Tage später, am 7. Dezember, im Münchner Club "Live Evil" stattfinden wird. Yaris hofft auf bis zu 300 Gäste, die mit ihm diesen besonderen Abend feiern. Seit diesem Sommer ist der Musiker mit Luca Grace Kampmann, bekannt aus "The Voice", liiert. Mit ihr teilt er nicht nur die Liebe, sondern auch die Musik – die beiden treten gerne gemeinsam auf.

Das acht Tracks umfassende Album wurde im Studio seines Vaters am Starnberger See aufgenommen, jedoch schlägt Yaris musikalisch einen ganz anderen Weg ein. Während der Rockstar international für seine deutschsprachigen Rockhymnen verehrt wird, beschreibt sein Sohn seinen Stil als eigenständig und persönlich. So singt er auf Deutsch über Themen wie Liebe und Herzschmerz. Sein Stück "Sommernacht am See" handelt von einer wahren Begebenheit: ein romantisches, aber unerwidertes Warten im Regen. "Zum Glück habe ich jetzt aber die perfekte Partnerin gefunden", sagte der Nachwuchskünstler im Interview mit Bild über seine neue Beziehung.

Schon in der Vergangenheit hatte sich Yaris an der Seite seines berühmten Vaters musikalisch ausprobiert, u. a. mit Auftritten während dessen Konzerten. Doch trotz der Unterstützung ist der Nachname für den jungen Künstler oft doppeldeutig: "Peter Maffays Sohn zu sein, ist Fluch und Segen", erklärt er selbst. Bereits vor der aktuellen Album-Veröffentlichung konnte Yaris erste Erfahrungen sammeln – sei es mit einzelnen Songs oder kleinen Konzertauftritten. Doch eines ist klar: Mit "Kein Plan B" möchte der talentierte Musiker endgültig seinen eigenen Platz in der Musikwelt finden. Sein Vater zeigte sich wiederholt begeistert vom Engagement seines Sohnes und lobte dessen Talent und Mut. Ein Lob, das Yaris offenbar motiviert hat, seinen eigenen Weg zu gehen.

Timm, Michael / ActionPress Yaris Maffay, Sohn von Peter Maffay

Getty Images Peter Maffay und Sohn Yaris, Goldene Henne, 2024

Instagram / yaris_official Yaris Maffay, Sohn von Peter Maffay