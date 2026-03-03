"Marty Supreme": Timothée Chalamet setzt alles aufs Spiel

Seine Rolle in "Marty Supreme" hat Timothée Chalamet (30) an seine Grenzen gebracht. In dem Film von Josh Safdie spielt er den überehrgeizigen Tischtennisspieler Marty Mauser, der entschlossen ist, der Beste in seinem Sport zu werden. Die Vorbereitung auf die Rolle war die intensivste, die der Schauspieler jemals absolviert hat. Wie Filmstarts berichtet, trainierte Timothée schon Jahre vor Beginn der Dreharbeiten Tischtennis. Während der Arbeit an Filmen wie Wonka und Dune 2 ließ er am Set eigens Tischtennisplatten aufstellen, um jede freie Minute üben zu können. Als das eigentliche Training mit Coach Diego Schaaf startete, war dieser überrascht, wie weit Timothée bereits war. Am Ende spielte der Schauspieler echte Matches gegen reale Profis – darunter auch die deutsche Tischtennis-Legende Timo Boll (44), der ebenfalls im Film auftritt.

Doch nicht nur das sportliche Training forderte Timothée heraus. Für die Rolle akzeptierte er auch eine äußerliche Verwandlung, die bewusst von seinem gewohnten Star-Image als "Beautiful Boy" abweicht. Mit viel prosthetischer Feinarbeit wurde sein Gesicht mit Aknenarben, Hautunreinheiten und Wunden versehen, die zeigen sollen, dass Marty in rauen Verhältnissen aufgewachsen ist. Die Arbeit war so überzeugend, dass Co-Star Gwyneth Paltrow (53) die Narben für echt hielt. Besonders extrem wurde es bei einer Szene, in der Marty seine Brille verliert. Um nachzuempfinden, wie es ist, nicht richtig sehen zu können, trug Timothée Kontaktlinsen mit einer Stärke von +10 Dioptrien und gleichzeitig eine Brille mit -10 Dioptrien. Die Folge war nicht nur Schwindel, sondern auch eine schwere Augeninfektion. Regisseur Josh Safdie gab später zu, dass der Schauspieler dabei beinahe die Sehfähigkeit auf einem Auge verloren hätte.

Auch in einer Szene, in der seine Filmfigur mit einem Tischtennisschläger auf den nackten Hintern geschlagen wird, verzichtete Timothée auf ein Double. Obwohl bereits alles mit einem Stunt-Double vorbereitet war, bestand er darauf: "Es muss mein Arsch sein. Ich werde meinen Arsch für alle Ewigkeit auf Film verewigen. Ich zieh das durch!", verriet Co-Star Kevin O'Leary (71) dem Magazin US Weekly. Die Szene wurde mehrfach gedreht, wobei darauf geachtet werden musste, dass die Rötung der Backen gleichmäßig blieb. Timothée hat sich längst als Schauspieler etabliert, der sich für seine Rollen umfangreich vorbereitet. Er lernte für "Call Me By Your Name" Italienisch und für "Like A Complete Unknown" mehrere Instrumente und das Singen. Doch sein Einsatz für "Marty Supreme" übertrifft alles Bisherige.

Imago Szene aus "Marty Supreme" (2025) mit Timothée Chalamet als Marty Mauser

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Gwyneth Paltrow und Timothee Chalamet bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York, Dezember 2025