Autsch: Peter Maffay verletzt sich beim Spielen mit Tochter

Peter Maffay (75) enthüllt eine kuriose Verletzung: Wie der Sänger im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärte, hat er sich beim Toben mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (37) und der gemeinsamen Tochter Anouk in seiner Wohnung eine schmerzhafte Beule zugezogen. "Wir haben uns durch die Wohnung gejagt, bis ich gegen eine Tür gelaufen bin", erzählte der Musiker. Während Hendrikje und die sechsjährige Anouk über das Missgeschick herzlich lachen konnten, blieb Peter eine unschöne Erinnerung: "Die Beule habe ich allerdings noch immer." Aufgrund der Verletzung sagte der Musiker zwei für Ende April geplante Autogrammstunden ab.

Im Interview mit der Zeitung plauderte der 75-Jährige weiter über seine kindliche Seite und die Bedeutung von Unbekümmertheit: "Ich glaube, ich bin auch heute noch ganz gerne ein Kindskopf." Auch seine Tochter Anouk inspiriert ihn dabei. Er bewundert ihre Offenheit, die ihn und Hendrikje auch zum Schreiben ihrer gemeinsamen Kinderbücher motivierte. "Es ist unsere Aufgabe, sie so lange wie möglich vor den Härten der Welt zu bewahren", so der Sänger über seine Verantwortung als Vater.

Hendrikje und Peter sind seit April 2022 verheiratet und teilen nicht nur die Erziehung ihrer Tochter, sondern anscheinend auch den Spaß am gemeinsamen Spielen. In einem Interview mit Gala sprach der Rocker darüber, was er an seiner Frau am meisten schätzt. "Mir hat an Hendrikje ihre Spontaneität gefallen. Mir hat ihre Kreativität gefallen und sie ist lustig, meistens, und auch frech – das gefällt mir bis zu einem gewissen Punkt", erklärte Peter und fügte hinzu: "Mir war es mal wichtig, dass ich irgendwann jemanden finde, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und mir auch Sachen beibringen kann."

Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer im November 2023 in München

Getty Images Peter Maffay, Sänger

