Trotz Mega-Quoten: Fans lästern über "Verstehen Sie Spaß?"

Am Samstag, dem 2. August, feierte die Kult-Show "Verstehen Sie Spaß?" ihr 45-jähriges Jubiläum im Ersten mit einer Best-of-Ausgabe, moderiert von Barbara Schöneberger (51). Unterstützt wurde sie von Hazel Brugger (31) sowie Max (48) und Friedrich von Thun (83), die gemeinsam auf die witzigsten Streiche der vergangenen Jahre zurückblickten. Im Fokus standen unter anderem ein Prank von Peter Maffay (75), der Johannes Oerding (43) zu einem Freundschaftstattoo überreden wollte, und ein Scherz, bei dem Thomas Gottschalk (75) Barbara an der Nase herumführte - das berichtet das Magazin News38. Doch während einige Zuschauer die Unterhaltungsqualität der Sendung lobten, ließen kritische Stimmen in den sozialen Medien nicht lange auf sich warten.

Auf Plattformen wie X wurden harsche Meinungen geäußert. Einige Nutzer sprachen davon, dass die Show "Fremdscham pur" sei, und bemängelten den vermeintlichen Mangel an Innovation. Einer schrieb, er schalte den Fernseher nach der Tagesschau schnell aus, wenn solche Sendungen kommen. Andere kritisierten die Auswahl der gezeigten Clips und bemängelten: "Was ist denn das? Wieder nur so ein 'Best of'? Wobei 'Best' noch deutlich übertrieben ist." Auch wurde der Eindruck geäußert, dass die Kreativität hinter den gezeigten Inhalten stark abgenommen habe. Der Spott in den Netzwerken kontrastiert jedoch mit der insgesamt hohen Einschaltquote der Jubiläumssendung.

Mit einem Marktanteil von 13,7 Prozent und insgesamt 2,53 Millionen Zuschauern konnte die Sendung dennoch viele Menschen vor die Bildschirme locken, insbesondere in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier konnte sich "Verstehen Sie Spaß?" mit einem starken Marktanteil von 15,0 Prozent sogar die Spitze am Samstagabend sichern. Barbara Schöneberger, die erstmals 2022 die Moderation der Show übernahm, hat sich als frischeres Gesicht des Formats etabliert. In früheren Interviews beschrieb sie es als eine Ehre, eine so langlebige und etablierte Sendung leiten zu dürfen.

