Holly Willoughby wurde wegen fahrlässigen Fahrens verurteilt

Holly Willoughby (44) ist nach einem Autounfall in London schuldig gesprochen worden: Die frühere "This Morning"-Moderatorin gab laut der Daily Mail vor Gericht zu, am 28. August 2025 in Barnes ohne die gebotene Sorgfalt gefahren zu sein. Laut den Unterlagen bog sie mit ihrem Mini Cooper nach rechts ab, ohne zu blinken – in diesem Moment überholte sie ein Mann auf einem weißen Piaggio-Roller mit etwa 32 km/h. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer wurde gegen den vorderen Kotflügel geschleudert, stürzte auf die Straße und erlitt einen Halswirbelbruch sowie einen gebrochenen Zeh. Holly, die unter ihrem Ehenamen Holly Baldwin geführt wurde, erschien nicht persönlich, bekannte sich aber per Post schuldig.

Vor dem Lavender Hill Magistrates’ Court schilderten Ermittler, dass die TV-Persönlichkeit sofort anhielt, ausstieg und dem Verletzten Wasser sowie ihr Telefon anbot. Die Staatsanwaltschaft wollte den Fall als Kategorie 1A werten, knapp unterhalb von gefährlichem Fahren. Nach den Einlassungen der Verteidigung stuften die Richter jedoch auf Kategorie 1B ab. Magistrat David Charnley stellte klar: "Es gab keinen Blinker, die Spiegel wurden entweder nicht geprüft oder der vorbeifahrende Fahrer wurde nicht gesehen." Das Urteil: sechs Strafpunkte und insgesamt 2.791 Euro Geldstrafe inklusive Kosten, zahlbar binnen 14 Tagen. Die Verteidigerin betonte, es habe sich um einen "kurzen Moment der Unachtsamkeit" gehandelt, "völlig untypisch" für die Moderatorin. Holly sei "extrem reumütig", habe Verantwortung am Unfallort übernommen und auf die Polizei gewartet.

Die Britin, die für eine familiäre, makellose TV-Persona bekannt ist, lebt mit Ehemann Daniel Baldwin und den Kindern in London. In der Nachbarschaft wird sie oft beim Fahren ihres sportlichen Kleinwagens gesehen, den sie gerne selbst steuert, statt sich chauffieren zu lassen. Für Freunde gilt Holly als jemand, der Termine pünktlich und gut organisiert angeht. Vor wenigen Tagen war noch offen, ob sie für die Verhandlung persönlich erscheinen würde oder schriftlich Stellung nimmt – nun ist klar, dass sie den Weg über die schriftliche Schulderklärung gewählt hat. Abseits der Kameras hält die Moderatorin ihr Privatleben weitgehend bedeckt und zeigt sich öffentlich meist nur bei ausgewählten Events mit enger Freundesrunde.

Holly Willoughby, Moderatorin

Holly Willoughby, UK-Moderatorin

Holly Willoughby und ihr Mann Daniel