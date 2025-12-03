"Peinlich": Fans kritisieren "Bachelor in Paradise"-Bennett

Bennett Bacher sorgt bei Bachelor in Paradise aktuell für Wirbel. Der Reality-TV-Darsteller bandelt seit Beginn der Staffel mit Viktoria Stryczek an, sucht aber immer wieder die Nähe von Larissa Schulte. In der aktuellen Folge wird es besonders brisant: Nach einer Nacht mit Vicky sucht Bennett das Einzelgespräch mit Larissa, in dem beide ihre Anziehung thematisieren. Zurück bei seiner eigentlichen Auserwählten erzählt er jedoch eine andere Version und behauptet, er und Larissa hätten eingesehen, dass es zwischen ihnen keinen Sinn mache. Bei den Zuschauern sorgt dieses Verhalten für Ärger – und sie teilen ihren Frust auf Instagram.

"Bennett ist mit allem, was er sagt, auf dem geistigen Stand von einem 16-Jährigen", wettert ein Nutzer unter einem Beitrag des Formats. Ein anderer betont: "Ich darf nicht schreiben, was ich von dem 'Männchen' Bennett halte, sonst werde ich zeitlebens gesperrt." Immer wieder wird der Vorwurf laut, der ehemalige Bachelorette-Kandidat spiele ein doppeltes Spiel: "Ich frage mich manchmal, ob denen nicht bewusst ist, dass alles gefilmt wird? Diese Lügerei fliegt sowieso irgendwann auf." Ein weiterer Kommentar kritisiert Bennetts Umgang mit Verantwortung: "Wie Bennett die Schuld auf Larissa schiebt: 'Sie hat mit ihren Reizen gespielt.' Ein erwachsener Mann, der anscheinend so wenig Disziplin und Selbstkontrolle hat? Peinlich."

Die Folge begann zunächst vielversprechend mit einer spürbaren Anziehung zwischen Vicky und Bennett: Zwischen den beiden flogen die Funken, als sie unter der Bettdecke verschwanden und verdächtige Bewegungen zu sehen waren. Im Einzelinterview gestand Bennett später: "Ich lege sehr viel Wert auf Sex. Sie hat aufgegeben, zu widerstehen." Doch am nächsten Morgen schien die Bachelors-Bekanntheit ihre Entscheidung zu bereuen. Im Gespräch mit Judith Diaz erklärte sie: "Mir geht es gar nicht gut damit. […] Ich werde mir das niemals anschauen." Kurz darauf erfuhr sie von Bennetts Gespräch mit Larissa – und obwohl es nach einem Drama zunächst eine Versöhnung gab, kündigte die Vorschau der nächsten Folge einen heftigen Streit an.

RTL / Frank Beer Bennett Bacher, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2025

RTL Bennett Bacher und Vicky Stryczek bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL Bennett Bacher und Larissa Schulte bei "Bachelor in Paradise" 2025