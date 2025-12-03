Adoption: Jon Bon Jovi bittet um Tipps zum Großelternsein

Jon Bon Jovi (63) hat in der Podcast-Reihe "CBeebies Parenting Helpline" um Rat gefragt, wie er sich als frisch gebackener Großvater am besten verhalten soll. Sein Sohn Jake Bongiovi (23) und dessen Ehefrau Millie Bobby Brown (21) adoptierten diesen Sommer ein kleines Mädchen. Die Stranger Things-Schauspielerin verkündete die frohe Nachricht im August auf Social Media. Doch damit nicht genug: Auch Jons ältester Sohn Jesse Bongiovi (30) und seine Frau Jesse Light begrüßten jüngst Familienzuwachs. Im Podcast formulierte Jon seine Frage so direkt wie herzlich und augenzwinkernd: "Hi, ich bin Jon Bon Jovi und ich habe eine Frage, da ich kürzlich Großvater geworden bin. Wann kann ich meinem Kind Ratschläge geben, wie man erzieht, und wann sollte ich mich raushalten?" Die Antwort von Expertin Philippa Perry fiel klar aus: Ratschläge nur geben, wenn sie explizit erbeten werden, und ansonsten zurückhaltend bleiben.

Jon teilte, welches Learning ihn zuletzt am meisten bewegte: Seine Kinder und Schwiegertöchter "werden lernen, wie sie auf ihre eigene Art und Weise Eltern sein können. Es gibt kein Handbuch." In seiner neuen Rolle als Mehrfach-Opi fühlt sich der "Living on a Prayer"-Sänger pudelwohl, wie er dem Mirror gestand: "Es ist fantastisch, Großvater zu sein. Das ist ein völlig neues Kapitel." Trotzdem habe er sich erst daran gewöhnen müssen, dass seine "Babys" inzwischen selbst Eltern seien. "Ich sehe sie immer noch als Zwei- und Dreijährige, und dann sind sie in ihren Dreißigern und bringen ein Baby mit nach Hause - wow, das ist wie eine Neuerfindung", so Jon. Seit 1989 ist er mit seiner Highschool-Liebe Dorothea verheiratet, Familie stand für beide schon immer an erster Stelle. Neben Jake und Jesse zog das Paar noch die Kinder Stephanie und Romeo groß.

Jon ist besonders stolz auf die Entscheidung von Jake und Millie, einem Adoptivkind ein glückliches Leben zu ermöglichen. Millie, die im Mai 2024 Jake heiratete, hatte im Smartless-Podcast von Jason Bateman (56), Sean Hayes und Will Arnett (55) offen über ihren Kinderwunsch gesprochen: "Für mich ist es kein Unterschied, ob man ein eigenes Kind bekommt oder adoptiert", so die junge Schauspielerin. Und weiter: "Mein Zuhause ist voller Liebe für alle und alles, und daran halten Jake und ich uns auch fest. Unsere Tür steht immer offen und wir möchten, dass sich alle wirklich wohlfühlen." Diese Einstellung teilt auch Großvater Jon voll und ganz und freut sich schon riesig auf das bevorstehende Weihnachtsfest. "Es wird ein ganz einzigartiges Weihnachten in unserem Haus", verriet der Rockstar dem Mirror mit leuchtenden Augen. Mit gleich zwei Enkelkindern unter dem Tannenbaum wird es für die Bon Jovi-Familie das wohl emotionalste Fest aller Zeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bon Jovi, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bon Jovi und seine Ehefrau Dorothea Hurley

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi