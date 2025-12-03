Katy Perry und ihr Justin gemeinsam bei Sumo-Event in Tokio

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) zeigen in Tokio offen ihre Zuneigung: Am Montag wurden die Sängerin und der ehemalige kanadische Premier in Japans Hauptstadt eng beieinander gesehen, während Katy den Japan-Teil ihrer Welttournee absolviert. Nach einem Bummel durch Asakusa ließen sich die beiden im Asakusa Sumo Stable ANNEX nieder – ein Restaurant mit Live-Sumo direkt im Ring. Ein Schnappschuss, der Page Six vorliegt, zeigt beide in einem lässigen Look: Justin in Jeans, Kappe und schwarzer Jacke, Katy in Cargohosen, sandfarbener Jacke, Kappe und schwarzer Maske.

Ihre Liaison sorgt seit dem Sommer immer wieder für Schlagzeilen: Nach ersten Gerüchten im Juli folgten Sichtungen in Kanada, ein Auftritt Justins im Publikum bei Katys Show in Montreal und ein gemeinsamer Jachtausflug. Ein Insider erklärte People, die "Firework"-Interpretin sei "begeistert" von dem 53-Jährigen – obwohl sie nicht erwartet hatte, nach der Trennung von Orlando Bloom (48) so schnell wieder jemanden so nah an sich heranzulassen. Über den Politiker hieß es zudem: "Er ist jetzt ein viel glücklicherer Mensch. [...] Sie haben gemeinsam Spaß, lachen viel und reden über alles."

Justin scheint nach der Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire Trudeau (50) 2023 und seinem politischen Rücktritt im März 2025 neuen Schwung in seinem Leben zu genießen. Katy, die sich erst dieses Jahr von Orlando trennte, widmet sich neben ihrer Karriere auch ihrer fünfjährigen Tochter Daisy Dove. Beide scheinen ihre frische Beziehung mit einer Mischung aus Leichtigkeit und gegenseitigem Interesse zu genießen. "Sie hat eine Menge Spaß mit ihm. Es ist genau das, was sie im Moment braucht", verriet ein Insider.

Monica Schipper/Getty Images, Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Collage: Katy Perry und Justin Trudeau

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Justin Trudeau, ehemaliger kanadischer Premierminister