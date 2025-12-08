Mysteriöser Tod von "Human Barbie": Mordermittlung läuft

Die brasilianische Influencerin Barbara Jankavski, bekannt als "Human Barbie", wurde am 2. November tot in der Wohnung des Anwalts Renato Campos Pinto de Vitto in São Paulo gefunden. Der Fall hat nun eine neue Wendung genommen, nachdem ein Gericht entschieden hat, die Ermittlungen an die Mordkommission zu übergeben. Während die Behörden zunächst von einem Unfall durch Kokainkonsum ausgingen, äußerten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Barbara Jankavskis Familie den Verdacht auf Mord. Die Entscheidung des Gerichts, das laut People am 5. Dezember diese Umschichtung der Ermittlungen anordnete, folgte auf Forderungen der Familie und der Staatsanwaltschaft.

Renato de Vitto hatte den Behörden berichtet, er habe die Influencerin für "sexuelle Dienstleistungen" engagiert und den Abend mit ihr verbracht. Laut seiner Aussage konsumierten beide gemeinsam illegale Substanzen. Nachdem Barbara eingeschlafen war, soll Renato bemerkt haben, dass sie sich nicht mehr bewegte. Er alarmierte den Notdienst und versuchte, sie wiederzubeleben. Bei ihrem Auffinden war die Influencerin lediglich in Unterwäsche bekleidet. Die Polizei entdeckte eine Augenverletzung und Spuren auf ihrem Rücken. Eine Freundin von ihr erklärte, die Verletzungen hätten von einem früheren Sturz stammen können.

Barbara Jankavski war eine viel beachtete Persönlichkeit in den sozialen Medien und hatte über 55.000 Follower auf Instagram und 344.000 Follower auf TikTok. Sie erlangte Berühmtheit durch ihre zahlreichen Schönheitsoperationen, die sie offen mit ihren Fans teilte. Besonders ihre Gesichtsoperationen trugen mit zu ihrem Spitznamen "Human Barbie" bei. Am 1. Oktober hatte sie zuletzt einen Beitrag auf Instagram geteilt. Neben ihren Online-Aktivitäten soll ihr Leben jedoch auch von Herausforderungen geprägt gewesen sein, die hinter der perfekten Fassade eines Social-Media-Stars verborgen blieben.

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski, Influencerin

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski, auch bekannt als "Human Barbie"

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski machte eine Vielzahl von Schönheitsoperationen