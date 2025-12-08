Bushido entwickelte Psychose wegen Risikoschwangerschaft

Anna-Maria Ferchichi (44), die kürzlich bekannt gab, mit Ehemann Bushido (47) eine Beziehungspause eingelegt zu haben, ist offenbar in Zündellaune. Im Interview mit RTL Exclusiv sprach sie jetzt offen über ihre Belastungen durch die Ehe und Bushidos vermeintliches Unvermögen, in schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen. "Gefühlt trage ich ihn seit 15 Jahren", klagt die 44-Jährige, die in dem Rapper heute offenbar alles andere sieht als einen Fels in der Brandung. Als Beispiel für die Unzulänglichkeiten ihres Partners nannte sie eine Phase während ihrer Drillingsschwangerschaft, die mit einigen Komplikationen verknüpft war. "Als es Amaya in meinem Bauch schlecht ging, hat er eine Psychose entwickelt, eine tiefe Depression, nicht ich, obwohl sie in meinem Bauch war", erklärt Anna-Maria, beinahe enttäuscht.

Erst jetzt, mit etwas Abstand, sei sie in der Lage, immer mehr dieser für sie belastenden Muster in Bushidos Verhalten zu erkennen: Ob bei finanziellen Krisen, gesundheitlichen Problemen, familiären Schicksalsschlägen oder rechtlichen Konflikten – immer wieder habe Anna-Maria für Bushido die Starke gespielt, wie sie betont. Doch die Reaktionen auf ihre klaren Ansagen fallen unterschiedlich aus. Unter dem von RTL Exclusiv auf TikTok geteilten Interview äußerten sich zahlreiche Nutzer kritisch. Einige betonten vermeintliche Privilegien der Familie, wie Nannys, Fahrer oder Haushaltshilfen, die Anna-Marias Alltag ohnehin erleichtern, oder verwiesen auf traditionelle Rollenbilder: "Das nennt man Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten." Andere hingegen kommentierten den Clip humorvoll und fragten etwa, inwiefern der Reitlehrer der 44-Jährigen hier eine Rolle spielte.

Die Schwangerschaft, die für Bushido zur extremen psychischen Belastung wurde, erlebte das Paar im Jahr 2021 mit ihren Drillingen Amaya, Leonora und Naima. Damals hatten Ärzte geraten, Amaya, das schwächste der ungeborenen Kinder, abzutreiben, doch das Paar entschied sich gemeinsam, um alle drei zu kämpfen. Diese schwere Zeit scheint ein Schlüsselpunkt in ihrer Beziehung gewesen zu sein, der sie enger zusammenschweißte, aber auch deutliche Spuren hinterließ. Die Familie, die inzwischen acht gemeinsame Kinder hat, musste durch diese und andere Herausforderungen ein starkes Team bilden, selbst wenn dies auch große persönliche Opfer von beiden bedeutete.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido im Juli 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023