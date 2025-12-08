Planen Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus schon Nachwuchs?

Reality-TV-Star Cosimo Citiolo (44) und seine Ehefrau Nathalie Gaus (35) genießen ihr gemeinsames Leben seit fast einem Jahr in vollen Zügen. Doch wie sieht es mit der Familienplanung aus? Im Gespräch mit Promiflash gaben die beiden darauf nun eine klare Antwort: "Wir lassen uns Zeit", erklärte die 35-Jährige. Der Promihof-Kandidat ergänzte: "Ja, und selbst wenn, würden wir das niemals sagen." Das Paar möchte das Thema Nachwuchs offenbar entspannt angehen und keinen unnötigen Druck aufbauen.

Aber das ist nicht der einzige Grund für die Zurückhaltung. Für Cosimo spielt auch die Privatsphäre eine große Rolle: "Ich will das Kind noch nicht ins Spiel bringen, weil ich finde, wenn es so alt ist, dass es schon versteht, ob es ins Fernsehen will oder nicht, das kann es immer noch selber entscheiden, ob es das will oder nicht", erklärte er im Interview. Konkrete Pläne für ein gemeinsames Baby gibt es momentan also nicht, doch das Paar scheint sich über seine Haltung zum Umgang mit der Öffentlichkeit in Bezug auf mögliche Kinder einig zu sein.

Platz für Familienzuwachs gäbe es inzwischen jedenfalls genug. Vor rund fünf Monaten zogen die Reality-TV-Stars aus ihrer vollgestellten Einzimmerwohnung endlich in eine großzügigere Bleibe um – begleitet von RTL-Kameras. Trotz 40 Grad Außentemperatur schleppten sie gemeinsam Kisten und Möbel in die neue, 80 Quadratmeter große Wohnung mit gleich zwei Balkonen. Damals gab Cosimo lachend zu: "Ich finde den Umzug nicht stressig, aber voll anstrengend." Die beengten Verhältnisse der alten Wohnung seien häufig ein Auslöser für schlechte Laune gewesen, wie der TV-Star erklärte.

Anzeige Anzeige

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025

Anzeige Anzeige

PicturePuzzleMedien/VOX Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo