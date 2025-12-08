Fans besorgt: Katie Price zeigt schmale Beine als sexy Santa

Katie Price (47) sorgte am Sonntag für Aufsehen, als sie auf Instagram ein Weihnachtskostüm präsentierte und dabei ihren deutlichen Gewichtsverlust zur Schau stellte. Die Reality-TV-Bekanntheit posierte in einem knappen Santa-Kleid und kombinierte es mit einem passenden Hut sowie weißen Netzstrumpfhosen. Dazu ließ sie ihre langen, dunklen Haare offenfallen und strahlte für die Fotos auf einer Holztreppe in ihrem Zuhause. In der Kommentarspalte zeigen sich viele Fans besorgt. "Ich liebe dich. Aber du musst etwas an Gewicht zulegen", "Lass es sein, Katie, du kannst das Altern nicht aufhalten" oder "Ich möchte nicht unhöflich sein, aber du musst aufhören, deinem Körper und deinem Gesicht etwas anzutun", lauten nur einige der Reaktionen.

"Etwas Spannendes kommt bald", schrieb Katie geheimnisvoll zu den Bildern und fügte ein Mikrofon-Emoji hinzu, was Spekulationen über neue musikalische Projekte von ihr aufkommen ließ. Tatsächlich arbeitet die 47-Jährige offenbar daran, mit ihrer Musik wieder durchzustarten. Nach dem Erfolg ihres Songs "I Got U", der in diesem Jahr nach einem TikTok-Trend erneut die iTunes-Charts anführte, plant sie Medienberichten zufolge, mit einem neuen Weihnachtslied um den begehrten Platz an der Chartspitze zu konkurrieren. Doch während sie beruflich für Schlagzeilen sorgt, gibt es auch persönliche Sorgen: Katie gestand kürzlich in einer Social-Media-Story ihre Sucht nach E-Zigaretten. Unter ein Bild einer geschädigten Lunge schrieb sie: "Ich muss aufhören." Ihre Familie zeigt sich besonders alarmiert, da ihre Mutter Amy, die sich 2022 einer lebensrettenden Lungentransplantation unterziehen musste, an einer schweren Lungenerkrankung leidet.

Vor drei Wochen sprach Katie in ihrem "The Katie Price Show"-Podcast offen darüber, dass sie aufgrund ihres unerklärlichen Gewichtsverlusts eine Hormontherapie begonnen hatte. Wie die Reality-TV-Bekanntheit verriet, nahm sie auf ärztlichen Rat täglich zwei Tabletten über zwei Wochen ein und trug zudem ein Gel auf den Oberschenkel auf. Die Entscheidung zu diesem Schritt fiel nach mehreren Krankenhausaufenthalten und zahllosen Untersuchungen. "Ich weiß nicht, warum ich weiter abnehme", sagte Katie und berichtete außerdem von nächtlichen Schweißausbrüchen und andauernder Erschöpfung.

Instagram / katieprice Katie Price, Dezember 2025

Instagram / katieprice Katie Price, Dezember 2025

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar