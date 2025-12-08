Das wurde aus Germain Wolf und Temptation-Verführerin Maxi

Germain Wolf spricht Klartext über sein Liebesleben. 2024 lernte er bei Temptation Island V.I.P. die Verführerin Maxi kennen. Nach dem Ende seiner Beziehung mit Jessica Hnatyk (25) traf er sich privat mit Maxi und die beiden zeigten sich bei einigen Events Seite an Seite. Inzwischen steht Germain für die Datingshow "Match in Paradise" vor der Kamera – und betont im Gespräch mit Promiflash, wo er aktuell steht: "Ich bin zu 100 Prozent Single und ich habe Bock, Frauen kennenzulernen. Ich habe keine Kennenlernphasen, ich bin auch nicht in einer Beziehung. Das heißt, ich habe einen freien Kopf, mich auf etwas Neues einzulassen."

Auch zu seiner Verbindung mit Maxi wird Germain deutlich. Gegenüber Promiflash erklärt er: "Na klar, wir haben uns kennengelernt. Aber ja, gewisse Punkte haben einfach nicht gepasst. Ich war auch zu dem Zeitpunkt nicht richtig ready für eine Beziehung und deswegen hat das nicht funktioniert." Dennoch wünsche er ihr nur das Beste. "Sie ist trotzdem eine supertolle Frau und verdient den besten Mann, den es für sie gibt", stellt er klar und ergänzt zugleich, dass die beiden derzeit keinen Kontakt haben.

Noch vor rund sieben Monaten hatte es zwischen Germain und Maxi ganz anders ausgesehen. Damals sorgten die beiden nach der "Temptation Island V.I.P."-Staffel für reichlich Gesprächsstoff. Bei einem Interview im Podcast Blitzlichtgewitter hielt sich Maxi zunächst bedeckt. "Wir sind cool, wir sind gut", erklärte die Reality-TV-Teilnehmerin zurückhaltend. Auf Nachfrage räumte sie aber ein: "Wir sind in einer Situationship. Das trifft es ganz gut." Offiziell waren sie zwar kein Paar, zeigten sich jedoch händchenhaltend bei Events und schienen die gemeinsame Zeit zu genießen.

Imago Germain Wolf bei der Weltpremiere von Peter Schillings 360°-Fulldome-Show im Zeiss-Großplanetarium, Berlin, 16.10.2025

Instagram / __maxisophie Maxi und Germain, Juni 2025

Instagram / __maxisophie Maxi, ehemalige Verführerin bei "Temptation Island"