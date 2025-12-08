Miley Cyrus verrät ihr größtes Geheimnis bei Jimmy Kimmel

Miley Cyrus (33) hat kürzlich in der US-Show "Jimmy Kimmel Live" eine außergewöhnliche Seite von sich offenbart: Sie leidet unter einer ausgeprägten Phobie vor Papier. "Ich hasse Papier. Schon beim Anschauen möchte ich mich übergeben", erklärte die Sängerin und Schauspielerin offen. Besonders in den Wintermonaten sei die Situation unerträglich, da "alle trockene Hände haben und Papier berühren", fügte Miley hinzu. Selbst Briefe bleiben bei ihr ungeöffnet und Zeitungen meidet sie komplett. Die 33-Jährige erwägt nun, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, und zieht unter anderem Hypnose als mögliche Therapieform in Betracht. "Es muss eine Art von Intervention geben", sagte sie.

Um im Alltag mit ihrer Phobie zurechtzukommen, hat Miley kreative Lösungen gefunden. So übernimmt ihr Verlobter Maxx Morando (27) das Öffnen von Paketen – allerdings nur im Freien, niemals in der Wohnung. Gegenstände wie Tablets und E-Book-Reader erleichtern ihr zudem das Leben erheblich, da sie den Kontakt zu Papierteilen minimieren. Ihre Aversion begann bereits in der Kindheit, als ihre Brüder sie auf langen Autofahrten mit Papier-Streichen ärgerten. Sie rieben das Material zwischen ihren Händen, nur um Miley absichtlich unangenehme Momente zu bescheren. Dieser starke Ekel hat sich bis heute nicht gelegt und mit den Jahren sogar verschlimmert.

Abseits ihrer ungewöhnlichen Phobie zeigt sich Miley meist selbstbewusst und stilbewusst. So war sie kürzlich auf einer Filmpremiere in einem atemberaubenden Kleid zu sehen, das alle Blicke auf sich zog. Gemeinsam mit Maxx, der als Musiker ebenfalls in der Öffentlichkeit steht, scheint sie ein harmonisches Team zu bilden, das sich gegenseitig unterstützt – selbst bei ungewöhnlichen Herausforderungen. Und falls Miley eines Tages ein eigenes Buch schreiben möchte, hat sie dazu bereits eine klare Vorstellung: Es würde in jedem Fall auf Wachs-Papier gedruckt werden, um ihrer Abneigung gerecht zu werden.

Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" 2025

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025

Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus, März 2025