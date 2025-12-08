The Game fordert Freilassung von P. Diddy und R. Kelly

An seinem Geburtstag in Hollywood ließ Rapper The Game (46), bürgerlich Jayceon Terrell Taylor, mit einer kontroversen Ansprache aufhorchen. Inmitten von Freunden und Partylaune griff er zum Mikrofon und forderte lautstark die Freilassung von gleich zwei prominenten Insassen: P. Diddy (56) und R. Kelly (58). Begleitet von Musik, darunter auch Songs des verurteilten Sängers R. Kelly, scherzte The Game über die Vorwürfe, die in deren Prozessen zur Sprache gekommen waren, und rief schließlich: "Freiheit für alle verrückten Kumpels!" Die außergewöhnliche Szene wurde auf Video festgehalten und von TMZ veröffentlicht.

P. Diddy, auch bekannt als Sean Combs, könnte tatsächlich vorzeitig entlassen werden, sollte seine Hoffnung auf eine Begnadigung durch Donald Trump (79) erfüllt werden. Andernfalls steht seine reguläre Freilassung für Juni 2028 an. Deutlich länger dürfte hingegen R. Kelly hinter Gittern bleiben. Der Musiker, der wegen schwerwiegender Vergehen verurteilt wurde, hat noch bis 2045 eine Haftstrafe zu verbüßen. Während The Game seine Forderung stellte, genoss er sichtlich die ausgelassene Atmosphäre, tanzte und rauchte inmitten seiner Gäste.

Abseits der Schlagzeilen war es für The Game vor allem ein Abend mit seinem engsten Kreis. Der Rapper, der in Los Angeles verwurzelt ist und drei Kinder hat, pflegt sein Umfeld seit Jahren loyal – Geburtstage gehören dabei traditionell zu den großen Treffen im Freundeskreis. Auch P. Diddy ist als Familienmensch bekannt und Vater von sieben Kindern, während R. Kelly drei Kinder hat. Die drei Künstler, die die amerikanische Musiklandschaft über Jahrzehnte geprägt haben, verbindet seit jeher ein dichtes Netzwerk aus Freundschaften, Kollaborationen und Wegbegleitern. In dieser Welt zählen Loyalität und persönliche Bindungen genauso wie Bühnenauftritte – und genau diese Verbundenheit ließ The Game an seinem großen Abend im Club aufblitzen.

Getty Images Rapper The Game bei den BET Awards 2014 in Los Angeles

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Getty Images R. Kelly vor Gericht, 2019 in Chicago