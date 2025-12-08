Name verraten: Mia Madisson erwartet wieder ein Mädchen

Mia Madisson (29) hat aufregende Nachrichten mit ihrer Community geteilt: Die Reality-TV-Darstellerin erwartet erneut ein Baby, und nun steht auch das Geschlecht fest. In ihrer Instagram-Story verkündete die 29-Jährige, dass es ein Mädchen wird. Ihre Tochter Sarabi, die gerade erst ihren ersten Geburtstag gefeiert hat, darf sich also bald über eine kleine Schwester freuen. Auch der Name für die werdende Schwester steht schon fest: Amara Sofya. Pinke Ballons und ein strahlendes "It's A Girl" begleiteten Mias Ankündigung, die sie sichtlich gerührt präsentierte.

Die Schwangerschaft ist aber nicht ohne Komplikationen, zumindest emotional. Die Schweizerin gab bekannt, dass Amara Sofya das Kind ihres Ex-Partners Matteo Rocco ist. Doch die beiden haben sich vor Kurzem getrennt, und die Beziehung gilt als belastet. Gegenüber ihren Fans erklärte Mia, dass eine Rückkehr zu dem Vater ihrer Kinder für sie keine Option sei. Sie habe beschlossen, die Erziehung ihrer Mädchen alleine zu übernehmen. Unterstützung erfährt sie dabei von ihrer Mutter, die ihr tatkräftig zur Seite steht. Aufgrund mehrerer vorheriger Fehlgeburten ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin besonders vorsichtig und besucht ihre Gynäkologin jede Woche.

Bereits im Juni hatte Mia ihr erneutes Babyglück öffentlich gemacht und damals noch zusammen mit ihrem Partner Matteo gefeiert. Damals wirkte alles fast wie im Märchen: Die Influencerin zeigte sich auf Instagram überglücklich und hielt einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. "Wir sind alle sprachlos und freuen uns, ich hätte nie damit gerechnet, dass es so schnell wieder klappt", schrieb sie damals zu den News. Auch im Interview zeigte sie sich offen: "Mir geht’s super, aber ich bin sehr nervös wegen der neuen Situation", gab die bald zweifache Mutter preis.

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson mit ihrer Tochter, Oktober 2025

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Matteo Rocco mit Tochter Sarabi

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Reality-TV-Star