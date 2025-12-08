"Paartherapie": Furkan und Lisa Marie Akkaya starten Podcast

Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (24) überraschen ihre Fans mit einem neuen gemeinsamen Projekt: einem Podcast mit dem vielversprechenden Titel "Paartherapie". Wie die beiden auf Instagram bekannt gaben, möchten sie darin auf unterhaltsame und ehrliche Weise tiefe Einblicke in ihre Beziehung gewähren und mit ihrem Publikum in den Austausch gehen. Hierbei wird es um die Höhen und Tiefen ihrer Ehe gehen, ergänzt durch Anekdoten und Geschichten aus ihrer Community und der bunten Welt des Reality-TVs. Sie versprechen, keine Tabuthemen auszusparen und garantieren einen wilden Mix aus Humor, Emotionen und Offenheit. Der Podcast wird kostenlos auf Spotify verfügbar sein und startet in Kürze.

Neben ihrer eigenen Geschichte, die sie als außergewöhnlich und einzigartig beschreiben, laden Lisa Marie und Furkan ihre Hörer ein, ihre persönlichen Geschichten zu teilen. Diese werden im Podcast thematisiert und zusammen mit den Baustellen des Paares zu einem vielschichtigen Gespräch verarbeitet. "Wir sind nicht die Art von Paar, die so tut, als wäre alles perfekt", erklärten sie.

In ihrem Podcast werden die zweifachen Eltern sicherlich auch einen Einblick in ihren turbulenten Familienalltag geben. Schon vor einem Monat hatte Lisa Marie bereits einen besonders emotionalen Meilenstein mit ihren Followern geteilt: Der erste Geburtstag ihres Sohnes Emilio bewegte die Influencerin sehr. "Boah Leute, ich bin die ganze Zeit am Heulen", gestand Lisa Marie damals in ihrer Instagram-Story. Freude und Wehmut mischten sich, während Emilio mit selbstgebackenem Kuchen, Ballons und Geschenken gefeiert wurde. Die Mutter zeigte sich stolz auf die Entwicklung ihres Sohnes, betonte aber auch, wie schnell die Zeit vergehe. "Für ganz viele Sachen braucht er mich schon gar nicht mehr. Das geht mir zu schnell. Dafür bin ich nicht bereit."

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Atalency Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio, Oktober 2025