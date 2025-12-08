Beschert Netflix-Drama Adam Sandler endlich einen Oscar?

Mit dem Netflix-Drama "Jay Kelly" landen George Clooney (64) und Adam Sandler (59) einen Volltreffer. Der Film, bei dem Oscar-Nominee Noah Baumbach (56) Regie führte, hat es kurz nach seinem Streamingstart direkt auf Platz fünf der Netflix-Charts geschafft. George spielt den alternden Schauspieler Jay Kelly, während Adam in die Rolle seines langjährigen Freundes und Managers Ron schlüpft. Laut Kino.de begeben sich die beiden Hollywood-Größen im Film gemeinsam auf eine bewegende Reise durch die Toskana, die von Freundschaft, Vergebung und der Konfrontation mit Jays Vergangenheit geprägt ist. Der Film wird bereits als heißer Anwärter für die kommende Oscarverleihung gehandelt.

Regisseur Noah Baumbach ist bekannt für seine feinfühligen Werke wie "Marriage Story" und liefert mit "Jay Kelly" sein bislang persönlichstes Drama ab. Die Kritiken zeigen sich beeindruckt: Auf Rotten Tomatoes erreicht der Film eine Publikumsbewertung von 86 Prozent, während die Presse ihm solide 76 Prozent zuschreibt. Besonders gelobt werden die schauspielerischen Leistungen und die melancholische Tiefe der Geschichte. Ein Fan schrieb: "Wenn Adam Sandler nicht für den Oscar als Bester Nebendarsteller nominiert wird, bin ich sauer!" Allerdings bemängeln einige, dass der Film nur eine kurze Zeit im Kino zu sehen war. Die eindrucksvollen Bilder der Toskana hätte mancher gerne auf der großen Leinwand genossen.

Für Adam Sandler ist "Jay Kelly" ein weiterer Beweis, dass er auch weit über die Comedy hinaus brillieren kann. Der Schauspieler, der für seine humoristischen Rollen in Blockbustern wie "Happy Gilmore" bekannt wurde, hat in den letzten Jahren wiederholt ernste Töne angeschlagen – unter anderem in "Uncut Gems", wofür er ebenfalls viel Lob erhielt. Dass er nun gemeinsam mit George Clooney in einem preisgekrönten Drama glänzt, ist ein weiterer Meilenstein seiner Karriere. Privat ist Adam für sein bodenständiges und familiäres Leben bekannt. Der zweifache Vater lebt, im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, ein vergleichsweise ruhiges Leben abseits des Rampenlichts und dürfte sich freuen, dass ihm sein Erfolg auch im ernsteren Fach treu bleibt.

Netflix Adam Sandler als Ron Sukenick in "Jay Kelly"

Netflix Adam Sandler als Ron Sukenick und George Clooney als Jay Kelly in "Jay Kelly"

Getty Images Noah Baumbach im Oktober 2022 in London