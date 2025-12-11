"Marvelous Mrs. Maisel"-Star stirbt bei tragischem Unfall

Schauspielerin Wenne Alton Davis, bekannt aus der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", ist kürzlich bei einem tragischen Unfall in New York ums Leben gekommen. Wie TMZ berichtet, sei die 60-Jährige am Montag von einem Cadillac erfasst worden, als sie in Manhattan nahe des Broadways die Straße überquerte. Laut Polizei hatte sie dabei Vorfahrt. Der Unfallfahrer, ein 61-jähriger Mann, blieb am Unfallort und wurde bisher nicht angeklagt. Sie wurde mit einer Kopfverletzung ins Mount Sinai Hospital gebracht, wo sie noch am selben Abend verstarb.

Wenne, deren richtiger Name Wendy Davis war, hat durch ihre Rolle in der Erfolgsserie "The Marvelous Mrs. Maisel" große Bekanntheit erlangt. 2023 war sie in der Amazon-Serie als Polizistin an der Seite von Rachel Brosnahan (34) zu sehen. Darüber hinaus wirkte sie in beliebten TV-Shows wie "Blindspot" und "New Amsterdam" mit. Freunde und Fans trauern um die Schauspielerin, die mit ihren Auftritten einen bleibenden Eindruck in der Fernsehlandschaft hinterlassen hat. Die Polizei untersucht weiterhin die Umstände des Unfalls.

Die Tragödie trifft besonders ihren Freund Edward Reynoso, der kurz vor dem Unfall eine unerwartete Botschaft von Wenne erhielt. Gegenüber New York Daily News erzählte er, dass sie ihm wenige Stunden vor dem Unglück gesagt habe: "Ich liebe dich, ich schätze dich." Diese Worte fühlten sich für ihn im Rückblick fast wie ein Abschied an. Die Schauspielerin wird für Weggefährten und Fans als talentierte und herzliche Persönlichkeit in Erinnerung bleiben.

Instagram / wenne_alton_davis Wenne Alton Davis, November 2024

Getty Images Rachel Brosnahan bei der Los-Angeles-Premiere von "Superman"

Instagram / wenne_alton_davis Schauspielerin Wenne Alton Davis mit ihrer Mutter, Mai 2022

