Josh Hutcherson und Jennifer Lawrence in neuem Panem-Film

Jennifer Lawrence (35) und Josh Hutcherson (33) sind bereit, in ihre ikonischen Rollen aus Die Tribute von Panem zurückzukehren. Für das kommende Prequel "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping", das 2026 erscheinen soll, werden die Hollywood-Stars laut Deadline erneut als Katniss Everdeen und Peeta Mellark zu sehen sein. Regie führt abermals Francis Lawrence, der bereits für vergangene Filme der Erfolgsreihe hinter der Kamera stand. Ob die beiden zentralen Figuren in Rückblicken oder neuen Szenen präsentiert werden, ist noch nicht bekannt.

Das Prequel ist als direkter Nachfolger des Films "Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange" aus dem Jahr 2023 konzipiert, spielt jedoch 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten Originals. Neben Jennifer und Josh sind zahlreiche neue Schauspieler dabei, darunter Ralph Fiennes (62), Glenn Close (78) und Elle Fanning (27). Das Franchise, basierend auf den Büchern von Suzanne Collins (63), hat weltweit bislang 2,8 Milliarden Euro eingespielt. Mit dem neuen Film will man nun an den Erfolg der vorherigen Teile anknüpfen und sowohl alte als auch neue Fans begeistern.

Bereits vor drei Wochen hatte Josh in einem Interview mit Variety seine Begeisterung für eine Rückkehr in die Welt von Panem zum Ausdruck gebracht. "Man müsste mich nicht überreden", sagte der Schauspieler auf die Frage, ob er Peeta erneut spielen wolle. Zur Möglichkeit eines Epilogs schwärmte Josh: "Es wäre ein wahr gewordener Traum." Für viele Fans war dies ein eindeutiges Signal, dass der Publikumsliebling nur auf das richtige Angebot wartete, um wieder als Peeta auf der Leinwand zu stehen.

