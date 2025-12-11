Einen Monat zu früh: Sophia Thiel wurde erstmals Tante

Sophia Thiel (30) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Die Influencerin freut sich über Familienzuwachs! Auf der José-Carreras-Gala in Leipzig strahlte sie auf dem roten Teppich und erklärte gegenüber Tag24 stolz: "Ich bin ganz frisch Tante geworden." Ihre Schwester brachte kürzlich einen Sohn zur Welt – und das sogar früher als geplant. Der errechnete Geburtstermin am 20. Dezember wurde nämlich deutlich unterschritten. "Er ist fast einen Monat zu früh gekommen", berichtete die Netzbekanntheit.

Aufgrund der verfrühten Geburt hatte die Rothaarige noch keine Gelegenheit, den Spross kennenzulernen. "Ich hatte geplant, ich arbeite noch alles ab, erledige noch alles und dann komme ich nach Hause und dann kann er kommen. Ist dann etwas anders gelaufen", erklärte die Fitness-Content-Creatorin. Nun freue sie sich umso mehr, für die Feiertage in die Heimat zu reisen und ihren Neffen zu sehen. Sophia habe sogar schon Geschenke für das neueste Familienmitglied gekauft. "Dafür ist der Geldbeutel immer voll", scherzte sie im Gespräch mit dem Nachrichtenportal.

Auch bei der 30-Jährigen könnten Kinder in nicht allzu ferner Zukunft ein Thema sein. Zu Gast im Podcast "Zycho" plauderte sie im Sommer aus: "Der größte Wunsch von meinem Freund ist es, Kinder zu haben." Der Polizist, mit dem Sophia seit über einem Jahr zusammen ist, wünsche sich eine kleine Tochter. Auch für die einstige YouTuberin ist klar, dass sie Nachwuchs haben wolle, jedoch noch nicht sofort: "Ich gehe einfach mit dem Flow."

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel und ihre Schwester Bella

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

