Cailee Spaeny spricht über Dating-Gerüchte mit Jacob Elordi

Cailee Spaeny (28) hat sich zur vermeintlichen Romanze mit Jacob Elordi (28) geäußert, nachdem ein Handyfoto die Runde machte, das beide gemeinsam zeigt. Während ihres Besuchs in der "Today-Show" erklärte die Schauspielerin, dass das Bild bei einem Karaoke-Abend in London entstand. "Er ist ein lieber Freund, und ich bin so stolz auf ihn", sagte sie. Jacob, der das Foto bereits im November bei einem Podcast-Auftritt gezeigt hatte und es als Handy-Hintergrundbild verwendet, habe den Abend genutzt, um seine großartigen Leistungen in Frankenstein und die dazugehörigen Golden Globe-Nominierungen zu feiern.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Beziehung der beiden Schauspieler Schlagzeilen macht. Bekannt wurden sie in ihren Rollen als Priscilla und Elvis Presley (†42) im 2023 veröffentlichten Biopic "Priscilla" von Sofia Coppola (54). Obwohl Fans oft über eine mögliche Beziehung der beiden spekulieren, betonte Cailee in der Show, dass sie lediglich gute Freunde seien. Auf die Frage nach ihrem eigenen Handy-Hintergrundbild zeigte sie eine Nahaufnahme eines Rosenbuschs und bemerkte lachend: "Ich bin wohl ein bisschen wie eine Oma."

Jacob, der aktuell in Guillermo del Toros (61) Version von "Frankenstein" brilliert, hatte in verschiedenen Interviews ebenfalls seinen Respekt und seine Bewunderung für Cailee betont, was die Gerüchte über eine Beziehung zusätzlich anheizte. Privat scheinen die beiden Schauspieler eine enge freundschaftliche Verbindung zu pflegen – allerdings keine romantische. Nach ihrer Zusammenarbeit in "Priscilla" konzentrierten sich beide jeweils auf ihre Arbeit und machten große Karriereschritte: Jacob überzeugte in verschiedenen Filmen und Serien, während Cailee mit einem neuen Mystery-Film, der bald erscheint, für Aufsehen sorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cailee Spaeny und Jacob Elordi

Anzeige Anzeige

Getty Images Cailee Spaeny bei einer Premiere 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofia Coppola, Priscilla Presley, Cailee Spaeny und Jacob Elordi