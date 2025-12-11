Zweiter Kandidat verplappert sich bei "Make Love, Fake Love"

Krisenstimmung bei Make Love, Fake Love: Elena Miras (33) gerät in einer neuen Folge mit Kandidat Johannes aneinander, nachdem ein Gespräch über seine TV-Pläne eine heikle Wendung nimmt. Die Reality-Lady fragt ihn direkt, warum er sich überhaupt für eine Dating-Show beworben habe und bekommt eine Antwort, die sie stutzig macht. Freunde hätten ihm geraten, Reality-TV auszuprobieren, erzählt Johannes – und wirft dann das Sommerhaus der Stars in den Raum. Elena kontert sofort im Loft: "Ey, Sommerhaus kannst du nicht machen, dann hast du eine Freundin. Da musst du eine Freundin haben." Johannes widerspricht prompt: "Ich habe keine Freundin". Doch Elena bleibt hart: "Dann kannst du nicht ins Sommerhaus." Der Flirt-Moment kippt, die Stimmung friert ein – und die Zweifel wachsen.

Während Johannes sich herauszureden versucht und erklärt, er kenne die Formate nicht so genau, steigt Elenas Misstrauen. "Jetzt glaube ich dir auch nicht mehr. Oh mein Gott, das ist jetzt ganz schlimm, ich war mir bei dir so sicher", sagt sie in der Runde. Der Kandidat wirkt ertappt und betont erneut, Single zu sein. Doch ausgerechnet der Verweis auf ein Pärchenformat bringt ihn in Erklärungsnot, denn das "Sommerhaus" setzt bekanntlich ein festes Duo voraus. Hinzu kommt: Elena hat die Antennen ohnehin ausgefahren, weil bereits Alex Z. zuvor mit einer unbedachten Aussage für Stirnrunzeln gesorgt hatte. Für die Single-Lady ist klar, dass jeder Versprecher zählt – schließlich muss sie die vergebenen Männer entlarven, um am Ende einen echten Single zu wählen.

Abseits der Taktikfragen sorgt Elena mit ihrer direkten Art für klare Kante. Die Influencerin setzt in Gesprächen auf Bauchgefühl und kleine Alltagsdetails, um die Männer besser einschätzen zu können – von Humorchecks bis zu spontanen Nachfragen, die vermeintliche Routine-Momente enttarnen. Wer bei ihr punkten will, muss authentisch bleiben und konsistente Geschichten liefern; Widersprüche registriert sie sofort. Auch im Umgang mit Missverständnissen bleibt die Schweizerin bei der Strategie: erst nachfragen, dann abgleichen, schließlich Konsequenzen ziehen.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Johannes

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Johannes und Elena Miras