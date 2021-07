In der kommenden Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" wartet eine ganz besondere Überraschung auf die Zuschauer. Zurzeit sind die Dreharbeiten zu Season vier des Amazon-Serienhits, der von Amy Sherman-Palladino kreiert wurde, in vollem Gange. Sie ist übrigens auch die Showrunnerin, die für Erfolgsformate wie Gilmore Girls verantwortlich ist. Aus der Gilmore-Familie stößt nun sogar ein Mitglied zu ihrer neuen Produktion hinzu: Kelly Bishop (77) alias Emily Gilmore ist in der vierten Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" dabei!

Diese aufregenden News wurden gerade erst auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie mit einem Clip bekannt gegeben. Zu sehen ist darin eine grimmig dreinblickende Kelly – so wie Fans sie von ihrer Paraderolle der Emily kennen –, wie sie ganz aufgetakelt im Stil der 1960er Jahre am Set von "The Marvelous Mrs. Maisel" ankommt. "Wenn Blicke töten könnten. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Kelly Bishop in Staffel vier", heißt es in der Bildunterschrift des Tweets. Wen sie genau verkörpern wird, das wird bisher noch unter Verschluss gehalten.

Die Schauspielerin ist übrigens nicht das einzige "Gilmore Girls"-Gesicht, das eine Rolle in der mit mehreren Emmys prämierten Serie ergattern konnte. Auch Milo Ventimiglia (43) alias Jess Mariano stößt in der kommenden Staffel zum "The Marvelous Mrs. Maisel"-Cast. Er wurde dabei gesichtet, wie er mit der Hauptdarstellerin Rachel Brosnahan (Midge) mehrere Szenen drehte.

Anzeige

ActionPress Midge (Rachel Brosnahan) in "The Marvelous Mrs. Maisel"

Anzeige

ActionPress Kelly Bishop (Emily) in "Gilmore Girls"

Anzeige

Getty Images Milo Ventimiglia, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de