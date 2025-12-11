Demi Sims und Jazz trennen sich nach zehn Monaten Beziehung

"Made In Chelsea"-Star Jazz Saunders und The Only Way Is Essex-Bekanntheit Demi Sims haben ihre Trennung bekanntgegeben – nach zehn Monaten Beziehung ist Schluss. Beide machten das Ende ihrer Liebe am Mittwoch via Instagram-Stories öffentlich und betonten, im Guten auseinandergegangen zu sein. "Es bricht mir das Herz, das zu schreiben... Nach den schönsten zehn Monaten haben Jazz und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen", erklärte Demi und fügte hinzu: "Ich werde für immer dankbar sein für die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, die Freude, die sie in mein Leben gebracht hat, und dafür, wie wir uns umeinander gekümmert haben."

In ihrem eigenen Statement formulierte Jazz emotional, sie sei ebenfalls "für immer dankbar", dass Demi ihr in herausfordernden Momenten "der größte Support, die beste Freundin und Fels in der Brandung" gewesen sei. "Wir werden beide eine Weile nicht in den sozialen Medien aktiv sein, bitte respektiert daher unsere Privatsphäre", betonte sie. Zuschauer von "Made In Chelsea" hatten die Beziehung zuletzt im TV verfolgt, inklusive Spannungen, nachdem Jazz' Freundin Jules Pollard ihre Bedenken geäußert hatte. "Es war wirklich schwierig in den letzten Monaten, weil es so real ist – für mich, für sie und auch für Demi", sagte Jules dem Magazin Heat.

Die Romanze zwischen Jazz und der Influencerin nahm im Frühjahr ihren Anfang, kurz nachdem Jazz auf Social Media ihre Coming-out-Geschichte geteilt und dort offen über ihre Suche nach Authentizität gesprochen hatte. Die beiden lernten sich über ihre gemeinsame Bekannte Yasmine Zweegers kennen. In den ersten Wochen traten sie häufig gemeinsam bei Events auf, präsentierten sich verliebt und teilten etwa süße Spiegel-Schnappschüsse miteinander. Auch über ihre Gefühle sprachen sie ganz unverblümt. "Unsere Romanze läuft wirklich gut, Jazz ist ein tolles Mädchen, und es ist alles sehr gesund", schwärmte Demi im Gespräch mit The Sun.

Instagram / demsims Demi Sims und Jazz Saunders, März 2025

Instagram / demsims Jazz Saunders und Demi Sims, März 2025

Instagram / demsims Jazz Saunders und Demi Sims, Mai 2025

